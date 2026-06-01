Baigiantis kadencijai ieško naujo vadovo: atlyginimas daugelį gali ir apstulbinti

D. Maikštėnas prie „Ignitis grupės“ prisijungė 2018 m., nuo tada eina grupės vadovo ir valdybos pirmininko pareigas.
Antroji jo penkerių metų kadencija baigiasi 2027-ųjų vasario 28 d., naujo vadovo atranka skelbiama likus aštuoniems mėnesiams iki kadencijos pabaigos.
Kandidatai paraiškas į šią poziciją gali teikti iki šių metų birželio 30 dienos.
„Agroambasadoriai“: kodėl sėkmė ūkyje prasideda nuo tyrimų, o ne nuo sėkmės?
Tarp grupės vadovui keliamų reikalavimų – ne mažiau kaip 7–10 metų aukščiausio lygio vadovavimo patirtis, iš jų bent 3 metus einant vadovo pareigas didelėje, tarptautinėje organizacijoje.
Taip pat – didelės apimties projektų įgyvendinimo patirtis, gebėjimas dirbti su valdybomis ir akcininkais, aukščiausio lygio išorės suinteresuotomis šalimis.
Susiję straipsniai
Anot grupės, papildomais privalumais laikoma patirtis energetikos sektoriuje, šių rinkų ir reguliavimo išmanymas, energetikos transformacijos bei technologijų supratimas.
Naujajam vadovui siūlomas nuo 21,6 iki 25 tūkst. eurų siekiantis atlyginimas „ant popieriaus“ (nuo 11,6 iki 13,2 tūkst. eurų „į rankas“).
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje pradėtas 2020-ųjų spalį, didžiąją dalį akcijų valdo valstybė – beveik 75 proc. jų priklauso Finansų ministerijai.
Likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
IgnitisDarius Maikštėnaskadencija
Rodyti daugiau žymių