Darbo rinkos laukia tiksinti bomba: kalba apie priedus vokeliuose ir teismus – bet tai dar ne blogiausia

„Žinių radijo“ laidoje „Ekonomika šiandien“ Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) prezidentė Daiva Čibirienė įvardijo sunkumus, su kuriais po pusės metų įsigaliojus likusiems Europos Sąjungos (ES) skaidraus atlygio direktyvos reikalavimams gali tekti susidurti darbdaviams.
„Jeigu blogai įgyvendinsit šitą direktyvą, jūs bankrutuosit“, – be užuolankų dėstė D. Čibirienė.
Šį įspėjimą ji grindė direktyvoje įtvirtintu saugikliu, kuris numato, kad jeigu darbuotojo alga toje pačioje pozicijoje yra mažesnė už kito darbuotojo algą daugiau nei 5 proc., toks darbuotojas įgyja teisę gauti skirtumą už neribotą laikotarpį nuo direktyvos įsigaliojimo.
Skaidrumo direktyva sukels ne vieną iššūkį: darbdaviai imsis visokių gudrybių
„Nuostata įsigalios nuo 2027 m. sausio 7 d. Įsivaizduokime, darbuotojas dirba dar 10 metų, ateina 2037 m., išeina iš darbo ir tada išmeta tokį akmenuką, kad kolegė Indrė gaudavo 10 proc. daugiau negu aš. Ir viskas – jis laimės tą bylą“, – galimą situaciją pateikė LBAA prezidentė.
O jei darbuotojas bylą vis dėlto pralaimėtų, jam netektų atlyginti teisinių išlaidų. Tai nutiktų tokiu atveju, jei teismas nustatytų, kad darbuotojas neturėjo informacijos, jog yra neteisus.
Tačiau D. Čibirienė pastebėjo, kad daugeliu atveju tokią informacija gauti būtų išties sudėtinga. Tad būtent ši sąlyga ir apsaugos darbuotojus nuo galimų išlaidų.
„Įsivaizduokite, vienam darbuotojui paskyriau priedą – aš nesiunčiu įsakymo apie to priedo skyrimą ir priežastis visam kolektyvui“, – paaiškino ji.
Tiesa, oficialiai ES skaidraus atlygio direktyva skirta tam, kad moterims nebūtų mokama mažiau nei vyrams. Tačiau realiai krypstama į galimybę lyginti visų darbuotojų atlyginimus, pridūrė D. Čibirienė.
Norėdamas nustatyti didesnį atlyginimą vienam iš darbuotojų, darbdavys nuo kitų metų turės įvardyti objektyvų kriterijų.
„Aš skiriu priedą už tai, kad tas žmogus nėra toksiškas, visus įkvepia, turi idėjų, tačiau direktyvoje ir Darbo kodekse yra paminėtas objektyvumo kriterijus. To objektyviai įvertinti negali, vadinasi, pagal šituos kriterijus negalėsi duoti priedo arba tas priedas neturi padidinti valandinio atlyginimo daugiau nei 5 proc.“ – analizavo D. Čibirienė.
Anot LBAA prezidentės, direktyvoje minimi objektyvūs kriterijai – įgūdžiai, pastangos, atsakomybės lygis ir darbo sąlygos. Kaip tai atrodo realybėje?
„Pavyzdžiui, turite parduotuvę Alytuje ir Vilniuje. Gali sakyti, kad Alytuje pardavimai yra mažesni, nes mažesnis pirkėjų srautas, o Vilniuje srautas nepertraukiamas. Tada turi įsivertinti srautą – kiekvieną mėnesį skaičiuoji, kiek kur buvo įmušta.
Ir atitinkamai Alytuje atlygis gali būti mažesnis pagal įmušimų skaičių arba suprekiautą kiekį. Bet jeigu įmušimai vienodi, o miestai skirtingi – viskas, algos turi būti vienodos“, – teigė D. Čibirienė.
Laidos viešnios manymu, darbdaviai neteks minkštųjų priemonių, kurios iki šiol leido valdyti verslą, našumą, efektyvumą ir motyvaciją dirbti geriau.
Svarstoma, kad tai gali paskatinti priedų vokeliuose mokėjimą arba kitokias naudas, kurių negali įvertinti per atlyginimą.
„Manau, kad jie įgaus paklausą. Kaip kitaip įvertinti, jeigu teisės aktai tau užkardė?“ – klausė LBAA prezidentė.
