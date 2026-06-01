Dirbantys sezoninius darbus tai privalo žinoti: kada darbuotojas gali gauti išmoką iš darbdavio

Praktika rodo, kad intensyviausiu sezoninių darbų laikotarpiu neretai kyla klausimų dėl darbo sutarčių rūšių, darbo laiko organizavimo, atostogų ar darbo santykių nutraukimo. VDI atkreipia dėmesį, kad sezoninio darbo sutartis gali būti sudaroma tik tiems darbams, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sezoninių darbų sąrašą.
VDI kancleris Šarūnas Orlavičius pažymi, kad ne kiekvienas trumpalaikis ar vasaros laikotarpiu atliekamas darbas automatiškai laikomas sezoniniu.
„Sezoniniais laikomi darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus ir negali trukti ilgiau kaip aštuonis mėnesius per dvylikos mėnesių laikotarpį, – sako Š. Orlavičius. – Todėl prieš sudarant sezoninio darbo sutartį svarbu įsitikinti, ar konkretus darbas apskritai patenka į patvirtintą sezoninių darbų sąrašą.“
VDI primena, kad sezoninio darbo sutartis gali būti sudaroma vienam sezonui, keliems sezonams arba neterminuotai. Jai taikoma bendroji Darbo kodekso tvarka, tačiau numatyti ir tam tikri ypatumai.
„Sezoninio darbo sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus jos terminui. Pavyzdžiui, darbuotojas, nusprendęs išeiti iš darbo, apie tai turi įspėti darbdavį prieš 5 kalendorines dienas. Toks pats terminas taikomas ir tam tikrais atvejais, kai sutartį nutraukia darbdavys“, – akcentuoja VDI kancleris.
Dar vienas svarbus aspektas – darbo laiko organizavimas. Prireikus, sezoniniams darbuotojams gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, tačiau ji turi būti įvedama laikantis Darbo kodekso nustatytų reikalavimų.
VDI taip pat primena apie atostogų suteikimo ypatumus. Vieną sezoną dirbantiems darbuotojams kasmetinės atostogos paprastai nesuteikiamos – darbo santykiams pasibaigus jiems išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas.
„Jeigu sezoninio darbo sutartis pratęsiama kitam sezonui nenutraukiant darbo santykių, darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos tarpsezoniniu laikotarpiu arba kitu sutartu metu, – pažymi Š. Orlavičius. – Taip pat svarbu žinoti, kad darbuotojams, kurie dirba du ar daugiau sezonų iš eilės, gali būti mokamos tarpsezoninės išmokos.“
VDI ragina darbdavius atsakingai organizuoti sezoninius darbus ir užtikrinti, kad darbo santykiai būtų įforminami teisėtai, o darbuotojai – aiškiai informuojami apie darbo sąlygas. Tuo metu darbuotojai kviečiami aktyviai domėtis savo teisėmis dar prieš pradėdami dirbti.
Daugiau informacijos apie sezoninio darbo ypatumus galima rasti VDI interneto svetainėje.