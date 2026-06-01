Eurostatas: balandį nedarbo lygis Lietuvoje siekė 7,1 proc, viršijo ES vidurkį

2026 m. birželio 1 d. 20:23
Šių metų balandį nedarbo lygis Lietuvoje siekė 7,1 proc. – per mėnesį paaugo 0,1 proc. punkto, per metus – 0,2 proc. punkto, pagal sezoną pakoreguotus rezultatus skelbia Eurostatas.
Tuo metu nedarbo lygis euro zonoje balandį siekė 6,3 proc., Europos Sąjungoje (ES) – 6,0 proc. Skelbiama, kad tiek euro zonoje, tiek ES nedarbo lygis, palyginti su kovu bei su praėjusių metų balandžiu, išliko stabilus.
Šių metų balandį ES darbo neturėjo 13,24 mln. žmonių, iš kurių 11,08 mln. – euro zonoje. Remiantis Eurostato duomenimis, Lietuvoje tuo metu darbo neturėjo 113 tūkst. žmonių.
Skelbiama, kad 2026 m. balandį ES buvo 2,91 mln. darbo neturėjusių jaunuolių (iki 25 metų), iš kurių 2,34 mln. gyveno euro zonoje.
Jaunimo nedarbo lygis ES balandį siekė 15,1 proc., o euro zonoje – 14,7 proc. Šių metų kovą rodikliai atitinkamai siekė 15,6 proc. ir 15,1 proc.
Per mėnesį jaunimo nedarbas ES sumažėjo 91 tūkst., o euro zonoje – 50 tūkst. Per metus šis rodiklis ES padidėjo 22 tūkst., o euro zonoje – 13 tūkst.
2026 m. balandį moterų nedarbo lygis ES buvo 6,2 proc. (6,3 proc. kovą), o vyrų nedarbo lygis buvo 5,8 proc. – palyginti su praėjusiu mėnesiu, jis išliko stabilus. Tuo metu euro zonoje moterų nedarbo lygis balandį buvo 6,5 proc. (6,6 proc. kovą), o vyrų – 6,0 proc. (6,1 proc. kovą).
