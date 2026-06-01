Gerai žinoma kepykla atleidžia didžiąją dalį žmonių – stabdo veiklą?

Kaip rašoma „Rieslitos“ tinklapyje, kepykla dirba nuo 1994 metų. Įmonės gaminama produkcija tiekiama Lietuvos, Europos Sąjungos rinkoms, gaminiai pasiekdavo ir JAV bei Jungtinius Arabų Emyratus.
Tačiau šių metų gegužę bendrovė UŽT informavo apie grupės darbuotojų atleidimą. Atsisakoma net 17 etatų.
Kaip naujienų portalui Lrytas sako UŽT atstovė Milda Jankauskienė, daugiausiai darbo neteks cecho darbininkai. Atleidžiami net 9 šios srities darbuotojai. Naujo darbo teks ieškoti ir 3 prekybos agentams.
„Numatomą atleisti LR darbo kodekso 63 str. nurodytomis sąlygomis nuo šių metų birželio 15 d. iki birželio 30 d.
Atleidimo priežastys – LR darbo kodekso 57 str. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, dėl įmonės veiklos stabdymo“, – teigia M. Jankauskienė.
Reminatis portale rekvizitai.vz.lt pateikta informacija, matyti, kad „Riestlita“ įmonėje šių metų balandį vidutinis mėnesinis atlyginimas siekė 1 502 Eur (ant popieriaus).
2024 m. grynasis bendrovės pelnas siekė 84 296 Eur, o pardavimo pajamos – 1,5 mln. Eur. Šių metų balandį „Riestlita“ sumokėjo 15 576 Eur mokesčių.
Portalas Lrytas susisiekė su bendrovės direktoriumi Linu Pakamaniu ir prašė plačiau pakomentuoti, kokios priežastys lėmė, kad tenka atsisveikinti su didžiąja dalimi darbuotojų. Taip pat norėjome pasiteirauti, ar iš tiesų įmonė stabdo veiklą. Tačiau direktorius į kalbas nesileido ir atsisakė komentuoti šią situaciją.
