Internetinių svetainių kūrimo bendrovėje – atleidimų banga: darbo neteks ir dirbantys Lietuvoje

Apie šį sprendimą socialiniame tinkle „X“ praėjusią savaitę pranešė bendrovės vadovas Avishai Abrahami. Darbuotojams išsiųstoje žinutėje tokį žingsnį jis pavadino vienu sunkiausių savo karjeroje.
Pasak A. Abrahami, sprendimą lėmė dvi pagrindinės priežastys.
Pirmoji – reikšmingai sustiprėjęs Izraelio šekelis JAV dolerio atžvilgiu. Kadangi didžioji dalis „Wix“ darbuotojų dirba Izraelyje, nemaža bendrovės išlaidų dalis yra denominuota šekeliais, o pajamos daugiausia gaunamos JAV doleriais. Anot vadovo, tai didina veiklos sąnaudas ir daro spaudimą bendrovės galimybėms veikti dabartiniu mastu.
Antroji priežastis – spartus dirbtinio intelekto (DI) technologijų progresas. A. Abrahami teigimu, verslo pasaulis šiuo metu išgyvena didžiulę transformaciją. Jo vertinimu, Di keičia ne tik naudojamus įrankius, bet ir pačius organizacijų veikimo principus – nuo sprendimų priėmimo iki produktų kūrimo.
„Wix“ vadovas pabrėžė, kad bendrovė siekia tapti greitesne, efektyvesne ir mažiau hierarchine organizacija. Pasak jo, mažesnis valdymo sluoksnių skaičius leis greičiau priimti sprendimus, aiškiau paskirstyti atsakomybes ir sutrumpins atstumą tarp vadovų bei produktus kuriančių komandų.
„Akivaizdu, kad naujoje eroje įmonės privalo keistis, jei nori išlikti konkurencingos ir lyderiauti rinkoje. Mes renkamės konkuruoti“, – darbuotojams skirtame laiške teigė A. Abrahami.
Užimtumo tarnyba naujienų portalą Lrytas informavo, kad iš 236 Lietuvoje dirbančių darbuotojų bus atleisti 33 dirbantieji.
Darbo neteks 13 programuotojų, 3 kokybės užtikrinimo specialistai, 3 dizaineriai, 3 vartotojo patyrimo rašytojai ir 3 produkto vadovai.
