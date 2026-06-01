Kas saugos šeimą, jei ne tu? Finansų ekspertės žinutė kiekvienam

Asmeninė patirtis neleido gyventi be finansinių saugiklių
Ilgus metus klientus konsultuojanti R. Mizarienė sako pastebėjusi, jog vis dar pasitaiko žmonių, kurie painioja skirtingas draudimo rūšis. Žino, kad kažkokią draudimo sutartį turi, bet pradėjus gilintis ir patys pasimeta – kas joje numatyta.
„Tokias atvejais visuomet paprašau, kad klientai padarytų „namų darbus“. Jeigu jie išties turi gyvybės draudimo sutartį, puiku, jie savo finansiniais saugikliais jau pasirūpino. Tačiau kartais pasirodo, jog tai ne visada yra gyvybės, traumų ar kritinių ligų draudimas“, – pasakoja pašnekovė.
Pati Rasa pasakoja skaudžiai patyrusi, ką reiškia neteikti šeimos maitintojo ir neturėti gyvybės draudimo.
„Prieš devyniolika metų palaidojau vyrą. Jam buvo tik trisdešimt šešeri. Likau našle su keturiolikmete dukra. Jei vyras būtų turėjęs gyvybės draudimą, man nebūtų reikėję atsisakyti daugybės dalykų vardan to, kad galėčiau investuoti į dukros mokslus ir suteikti jai universitetinį išsilavinimą“, – atvirauja moteris.
Kalbėdamasi su klientais, pašnekovė, pasidalija ir asmenine patirtimi. Ir nors juodieji gyvenimo scenarijai nėra maloniausia pokalbių dalis, kviečia visus susimąstyti – kas būtų, jeigu patys vieną dieną tiesiog negrįžtų namo ar juos užkluptų sunki liga, trauma.
„Aš savo pamoką išmokau, tad tiek aš pati, tiek mano artimieji turi visas draudimo apsaugas. Niekuomet negalėčiau apie finansinius saugiklius gyvybės draudimo pavidalu konsultuoti klientų, jei pati netikėčiau ir nežinočiau šios paslaugos vertės. Visada sakau, jog gyvybės draudimas yra meilės išraiška ir sau, ir savo artimiesiems“, – įsitikinusi R. Mizarienė.
Pirmiausia turėtų apsidrausti šeimos ramstis
Kaip žinoti, kuris iš sutuoktinių turėtų sudaryti gyvybės draudimo sutartį? Ar jos reikia vaikams? Tokius klausimus klientai aptaria ir su R. Mizariene.
„Nuo pirmojo susitikimo iki sutarties sudarymo kartais susitinkame ir kelis kartus, klausimų daug, jie įvairūs, į visus juos svarbu rasti atsakymus. Klientas privalo žinoti, ką jis vienu ar kitu draudiminiu atveju gaus. Formuojant sutartį, draudimo apsaugas, itin svarbu atsižvelgti į visus jo poreikius, finansines galimybes. Pasiūlau apsvarstyti galimybę apsidrausti ir nuo kritinių ligų, nes jos dažnai užklumpa ir jaunus žmones“, – apie profesinę kasdienybę kalba pašnekovė.
Pašnekovės teigimu, idealu, kai kiekvienas šeimos narys turi gyvybės draudimą. Tačiau pirmiausiai turėtų apsidrausti tas asmuo, kurio pajamų netekimas, negalėjimas dirbti ir uždirbti itin skaudžiai atsilieptų šeimos biudžetui.
O draudimo išmokos, pasak specialistės, tampa tvirta atrama ištikus ligai ar nelaimei. „Kai nutikus nelaimei žmogus gauną solidžią išmoką, jam bent jau nereikia galvoti, kaip toliau mokėti paskolą ar atsiskaityti už gydymo paslaugas.
Kartais sutartis sudaroma ne tik su tikslu gauti išmoką susirgus ar patyrus traumą, bet ir norint sukaupti vaikų ateičiai. Klientai būna patenkinti, kai sutaupo vaikų mokslams ar jų savarankiško gyvenimo pradžiai. Aš būnu laiminga, kai draustis ateina antra klientų karta. Tėvai draudė vaikus, o šie užaugę ateina drausti jau savo atžalų“, – pasakoja R. Mizarienė.
Galimybės mokytis iš kolegų ir už Atlanto
Kalbėdama apie asmeninio gyvenimo ir darbo balansą Rasa vadovaujasi paprasta mintimi: „Rask širdžiai mielą veiklą, ir nebereikės dirbti. Taip pat akcentuoja ir įmonės suteikiamas galimybes tobulėti visiems finansų konsultantams. Vieną didžiausių profesinių pasiekimų ji įvardija įgyvendintą MDTR (ang. Million Dollar Round Table) kartelę. Į šią tarptautinę konferenciją susirenka vienas procentas geriausių finansų konsultantų iš viso pasaulio. Šis pasiekimas – tai mano gyvenimo istorijos dalis, ir tų patirtų emocijų niekada nepamiršiu“.
Pašnekovė didžiuojasi būdama „Allianz Lietuva“ dalimi, čia, pasak jos, ne tik suteikiamos visos galimybės tobulėti, bet jaučiamas kolegų palaikymas, gera atmosfera, nėra atskirties tarp vadovų ir konsultantų.
„Mūsų veikloje tenka nuolatos viskuo domėtis, nes keičiasi įstatymai, vyksta įvairios reformos. Privalai tobulėti, kad būtum savo srities profesionalas ir suteiktum žmogui geriausiai jo poreikius atitinkančią paslaugą. Tačiau viskas yra išmokstama, tereikia noro ir disciplinos. Pati esu labai užsispyrusi. Diena, praleista veltui, yra išbraukta iš gyvenimo“, – apie savo profesinį moto kalba R. Mizarienė. Svarstančius rinktis šį profesinį kelią moteris ragina nedvejoti.
„Naujas žmogus mūsų įmonėje niekada nepaliekamas vienas. Jį supa kolegos, kurie jam padeda, kurie į jį investuoja savo žinias. Aš ir pati kartais vedu susitikimus su klientais, kad naujokai galėtų stebėti ir mokytis. Tačiau svarbiausia – mylėti žmones ir mėgti su jais bendrauti“, – įsitikinusi R. Mizarienė.