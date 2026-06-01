Patikslino BVP: pirmieji trys mėnesiai nebuvo patys sėkmingiausi – ne augimas, o nuosmukis

Vertinant BVP gamybos metodu, šių metų pirmąjį ketvirtį didžiausią neigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai.
Vertinant BVP išlaidų metodu, 2026 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, namų ūkių bei valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos didėjo atitinkamai 1 ir 0,9 proc., tuo metu bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas sumažėjo 4,4 proc.
Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 1 proc., o prekių ir paslaugų importas padidėjo 0,3 proc.
2026 m. pirmojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su atitinkamu 2025 m. ketvirčiu, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos buvo teigiamas ir sudarė 2,3 proc., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką pokytis buvo 2,6 proc.
2026 m. pirmojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su 2025 m. ketvirtuoju ketvirčiu, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, buvo neigiamas ir sudarė 9,8 proc. mažiau.
Anksčiau skelbtas 2026 m. pirmojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su 2025 m. ketvirtuoju ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė 0,4 proc. mažiau
Valstybės duomenų agentūra rodiklius apskaičiavo naudodama ekonometrinius modelius pagal turimus statistinius duomenis.