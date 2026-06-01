VerslasRinkos pulsas

Patikslino BVP: pirmieji trys mėnesiai nebuvo patys sėkmingiausi – ne augimas, o nuosmukis

2026 m. birželio 1 d. 09:37
2026 m. pirmąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 20 mlrd. eurų, antrąjį įvertį skelbia Valstybės duomenų agentūra. Realiojo BVP pokytis, palyginti su 2025 m. ketvirtuoju ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė 0,3 proc. mažiau.
Daugiau nuotraukų (4)
Vertinant BVP gamybos metodu, šių metų pirmąjį ketvirtį didžiausią neigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai.
Vertinant BVP išlaidų metodu, 2026 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, namų ūkių bei valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos didėjo atitinkamai 1 ir 0,9 proc., tuo metu bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas sumažėjo 4,4 proc.
Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 1 proc., o prekių ir paslaugų importas padidėjo 0,3 proc.

„Agroambasadoriai“: kodėl sėkmė ūkyje prasideda nuo tyrimų, o ne nuo sėkmės?

2026 m. pirmojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su atitinkamu 2025 m. ketvirčiu, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos buvo teigiamas ir sudarė 2,3 proc., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką pokytis buvo 2,6 proc.
2026 m. pirmojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su 2025 m. ketvirtuoju ketvirčiu, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, buvo neigiamas ir sudarė 9,8 proc. mažiau.
Susiję straipsniai
Darbo rinkos laukia tiksinti bomba: kalba apie priedus vokeliuose ir teismus – bet tai dar ne blogiausia

Darbo rinkos laukia tiksinti bomba: kalba apie priedus vokeliuose ir teismus – bet tai dar ne blogiausia

Didėjanti Lietuvos skola riboja galimybes finansuoti ne tik gynybą, bet ir kitas gyvybiškai svarbias sritis

Didėjanti Lietuvos skola riboja galimybes finansuoti ne tik gynybą, bet ir kitas gyvybiškai svarbias sritis

Valstybė gyventojams užsuko tikrą galvosopį: perspėja dėl netikėtų staigmenų

Valstybė gyventojams užsuko tikrą galvosopį: perspėja dėl netikėtų staigmenų

Anksčiau skelbtas 2026 m. pirmojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su 2025 m. ketvirtuoju ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė 0,4 proc. mažiau
Valstybės duomenų agentūra rodiklius apskaičiavo naudodama ekonometrinius modelius pagal turimus statistinius duomenis.
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP)Ekonomikaūkis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.