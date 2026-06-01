Uždarytas garsus vandens parkas, bet aistros nerimsta: savivaldybės adresu liejasi kritikos lavina

Po to, kai šių metų vasarį baigė galioti sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybe, atsiranda entuziastų, kurie norėtų šioje vietoje plėtoti veiklą.
Tačiau Klaipėdos rajono savivaldybė teigia, kad šiuo metu vyksta teritorijos atlaisvinimo procesas, todėl naujas konkursas artimiausiu metu neplanuojamas.
Vis dėlto vietos vandens sporto entuziastas sako jau ne vieną mėnesį siūlantis šioje vietoje organizuoti veiklas vaikams.
Viešosios įstaigos „Plaukimas visiems“ vadovas Germanas Čepas teigia, kad dar nuo praėjusių metų lapkričio savivaldybei teikė pasiūlymus buvusio parko teritorijoje organizuoti nemokamus vaikų užsiėmimus – mokyti plaukti, plaukti irklentėmis bei baidarėmis, supažindinti su nardymu ir rengti dienos stovyklas.
Pasak jo, buvusio „Infinity“ parko vadovai buvo pasirengę palikti dalį veiklai reikalingos įrangos, tačiau iniciatyva nesulaukė konkretaus savivaldybės palaikymo.
G. Čepo teigimu, bendraujant su įvairiais rajono savivaldybės specialistais susidarė įspūdis, kad šiuo metu pagrindinis tikslas yra užbaigti parko iškeldinimą, o sprendimai dėl tolesnio teritorijos panaudojimo nukeliami ateičiai.
Tuo metu Klaipėdos rajono savivaldybė nurodo, kad teritorija dar nėra visiškai perimta ir parengta naujoms veikloms.
Savivaldybės atsakyme pabrėžiama, kad tiek prie Skaidriojo karjero, tiek kitose rajono viešosiose vietose galioja bendra tvarka, leidžianti gyventojams ir organizacijoms, gavus leidimą, teikti paslaugas ar vykdyti prekybą.
Priminsime, kad prieš keletą metų panašus vandens pramogų parkas veikė Klaipėdos Malūno tvenkinyje, tačiau po maždaug šešerių metų veiklos 2021 metais jis sustabdė veiklą dėl finansinių sunkumų. Po šio parko uždarymo dalis įrangos iki šiol yra likusi tvenkinyje.
Pats G. Čepas ir jo atstovaujama asociacija buvo įsivėlę į teisinius ginčus dėl jūrinių konteinerių, kurie buvo pastatyti Melnragėje, prie paplūdimio. Toje vietoje taip pat buvo organizuojamos vaikų plaukimo veiklos.