Vilniuje prasidėjo paplūdimių sezonas: štai, ką būtina žinoti

Iš viso vilniečiai galės ilsėtis 15 paplūdimių – 8 prie ežerų (Balsio, Balžio I ir II, Tapelių I ir II, Salotės, Gilužio bei Dvarčionių) ir 7 prie upių (Žirmūnų, Valakampių I ir II, Grigiškių, Vingio parko, Naujosios Vilnios ir Trakų Vokės).
„Šie paplūdimiai išskiria sostinę, nes vilniečiams nereikia važiuoti toli, kad pajustų atostogų nuotaiką – visus juos galima pasiekti per mažiau nei pusvalandį“, – pranešime teigia „Grindos“ direktorius Jonas Davidavičius.
„Grindos“ teigimu, visuose paplūdimiuose dirba gelbėtojai, yra poilsio zonos, įrengtos persirengimo kabinos, tualetai bei informacinės lentos.
Taip pat Balsio (Žaliųjų ežerų) ir Valakampių I bei II paplūdimiuose yra iškeltos Mėlynosios vėliavos – tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas, skiriamas aukštos kokybės paplūdimiams, uostams ir turizmo laivams.
Visą vasarą bendrovė planuoja skelbti vandens temperatūrą, vandens ir smėlio kokybės rodiklius. Be to, numatoma, kad dar šią vasarą paplūdimiuose bus įrengtos geriamojo vandens gertuvės ir ekranai, kuriuose realiu laiku bus rodoma oro ir vandens temperatūra bei saugaus elgesio rekomendacijos.
Ruošiantis paplūdimių sezonui, gegužės mėnesį paplūdimiuose buvo išbarstyta daugiau nei 4 tūkst. tonų smėlio.