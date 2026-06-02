„Maximos“ pirkėjams – aukščiausio laipsnio pažadas: visą vasarą užtikrins žemiausias kainas atrinktų prekių ženklų produktams

„Maxima“ kasdien tikrins akcijoje dalyvaujančių analogiškų prekių ženklų produktų kainas fizinėse didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse, o jei ras pigiau – jų kainas „Maximos“ parduotuvėse sumažins dar labiau. „Karščiausios kainos pažadas“ pirkėjams duotas iki rugpjūčio 31 dienos.
„Šalti vaisvandeniai, grilyje ar ant laužo kepta marinuota mėsa, bulvių traškučiai, kurie yra neatsiejama užkandžių kompanija, ir gaivūs ledai – pagrindiniai atributai, be kurių neapsieina nė vieno pirkėjo vasara. Kad šie malonumai vasarą džiugintų ne tik gomurį, bet ir piniginę, kartu paliekant daugiau erdvės šiltojo sezono pramogų krepšeliui, nusprendėme savo pirkėjams visus tris mėnesius užtikrinti šių 4 prekių grupių atrinktus prekių ženklų produktus už žemiausią kainą rinkoje. Prekių ženklai ir šioje iniciatyvoje dalyvaujantys jų produktai keisis kas savaitę. Tai – „Karščiausios kainos pažadas“ mūsų pirkėjams“, – sako „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius.
Kaip veiks „Karščiausios kainos pažadas“?
Kad „Maximoje“ jų kaina būtų išties žemiausia – kasdien bus fiziškai lankomos didžiųjų tinklų parduotuvės ir tikrinamos atrinktų marinuotos mėsos, vaisvandenių, bulvių traškučių ir ledų prekių ženklų analogiškų prekių įprastos ir akcinės kainos.
„Jei analogiškų prekių kainų rasime pigesnių nei mūsų tinkle, „Maximose“ kainą dar labiau sumažinsime – ir taip visą vasarą. Suteikdami pirkėjams aukščiausio laipsnio kainos pažadą, imamės jo su didžiuliu ryžtu ir atsakomybe bei nejuokaujame, kad kiekvieną savaitę pirkėjas ras skirtingus šių 4 prekių grupių atrinktus ženklų produktus žemiausia kaina“, – aiškina T. Atraškevičius.
Šią savaitę „Karščiausios kainos pažadas“ taikomas šių prekių ženklų atrinktiems produktams: bulvių traškučiams „Estrella“ (130 g), gazuotiems gėrimams „Coca-Cola“ (1,5 l), ledams ant pagaliuko „Nykštukas“ ir marinuotoms sparnelių dalims „Vilniaus paukštynas Premium“. Tai – vieni mėgstamiausių „Maximos“ pirkėjų pasirinkimų vasaros sezonu.
Apie žemiausią kainą informuoti gali ir pirkėjai
Kokie kiti 4 prekių ženklai ir jų produktai dalyvaus „Karščiausios kainos pažado“ projekte konkrečią savaitę, bus skelbiama „Ačiū“ akcijų leidinyje. Visą informaciją apie kainų lyginimą ir dalyvaujančius prekių ženklus bei jų produktus galima ir pasitikrinti interneto svetainėje: www.maxima.lt/pazadas.
„Maximos“ atstovas priduria, kad prisidėti stebint kainas šį vasaros sezoną gali ir pirkėjai: „Jei pastebėsite mažesnę prekės kainą kitame didžiajame prekybos tinkle, užfiksuokite ją nuotraukoje ir atsiųskite el. paštu klientai@maxima.lt, kartu pridėdami informaciją, kurioje parduotuvėje ir kada ši kaina buvo užfiksuota.“