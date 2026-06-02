VerslasRinkos pulsas

„Utenos trikotažo“ valdyba išsirinko naują vadovę

2026 m. birželio 2 d. 16:38
SBA grupės tekstilės bendrovės „Utenos trikotažas“ valdybos pirmininke išrinkta SBA grupės viceprezidentė Jolanta Grašienė, antradienį pranešė bendrovė.
J. Grašienė valdybos pirmininkės pareigose pakeis Jurgitą Mišeniovienę, valdybai vadovavusią nuo 2025 m. lapkričio.
„Pasiekus esminį lūžį „Utenos trikotažo“ restruktūrizavimo procese, šiandien turime tvirtą pagrindą tvariam augimui. Toliau stiprinsime lyderystę funkcinės aprangos ir vilnos gaminių segmentuose, investuosime į pažangių produktų vystymą ir gamybos grandinės efektyvumą“, – pranešime teigia naujoji bendrovės valdybos pirmininkė.
J. Grašienė taip pat yra SBA grupės ir jos įmonių „SBA Home“, „SBA Urban“, „SBA Home North Carolina“, „Capitalica Asset Management“ valdybų narė.
Be to, bendrovė nurodo, kad ji aktyviai dirbo su „Utenos trikotažo“ valdyba, ruošiant bendrovės restruktūrizacijos planą bei keičiant įmonės veiklos modelį.
„Utenos trikotažo“ valdybą taip pat sudaro Aurimas Likus, Vytautas Vaškys, Neringa Vaitelytė, Jelena Grišina ir Artūras Užgalis.
Kaip skelbė ELTA, „Utenos trikotažo“ pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su paskutiniu 2025 m. ketvirčiu, padidėjo 5 proc. iki 4,8 mln. eurų, grupės nuostoliai prieš apmokestinimą sumažėjo beveik perpus – iki 222 tūkst. eurų.
Vertinant konsoliduotus rezultatus, „Utenos trikotažo“ grupės pajamos sudarė 4,8 mln. eurų ir per metus sumažėjo 6,5 proc.
