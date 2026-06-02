Dar vienos žiurkių lenktynės: visiems paramos tikrai neužteks, viską vėl susišluos pirmieji

„Gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje sparčiai auga, todėl mūsų tikslas – užtikrinti, kad kuo daugiau gyventojų galėtų išnaudoti saulėtą sezoną. Pernai prie gaminančių vartotojų prisijungė daugiau nei 53 tūkst. gyventojų, todėl ir toliau skatiname investuoti į nuosavas saulės elektrines ir rinktis kokybiškus, efektyvius bei Europos Sąjungoje pagamintus sprendimus. Tikimės, kad iki šių metų pabaigos Lietuvoje bus 200 tūkst. gaminančių vartotojų“, – sako energetikos viceministras Airidas Daukšas.
Paramos dydis sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą, atitinkančią papildomus kriterijus – 221 eurą už 1 kW. Parama bus skiriama už ne didesnę nei 7 kW įrengtosios galios saulės elektrinę, tačiau gyventojai gali įsirengti ir didesnes saulės elektrines pagal savo poreikius.
Didesnė parama bus skiriama tuo atveju, jei įdiegta įranga atitinka papildomus kriterijus: technologija ir jos komponentai nėra pagaminti trečiojoje šalyje, t. y. šalyje, kurios atitinkamos produkcijos dalis sudaro daugiau kaip 50 proc. pasiūlos Europos Sąjungoje, o saulės modulio efektyvumas viršija 23 proc.
Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 m. vasario 1 d. įrengtoms saulės elektrinėms – taip šia galimybe pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie elektrines įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus.
Siekiant kuo efektyviau prisidėti prie gaminančių vartotojų skaičiaus didinimo, finansavimas nebus skiriamas anksčiau įrengtų saulės elektrinių galios didinimui. Taip pat, šios sąlygos nėra taikomos saulės elektrinių įsigijimui iš nutolusių parkų – joms bus skelbiamas atskiras kvietimas antroje šių metų pusėje.
Prašymai paramai gauti APVIS bus priimami nuo birželio 9 d. 8 val., kol pasibaigs visa numatyta lėšų suma.
Dar vienas kvietimas teikti paraiškas gyventojų saulės elektrinių įrengimo paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje.