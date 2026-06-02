Dyzelinas gali vėl brangti: sako, kad lengvata neduoda didelio efekto

„Šiuo metu stebime situaciją, kas vyksta Artimuosiuose Rytuose. Dabar naftos kaina yra nukritusi. Jei ji ir toliau turės mažėjimo tendenciją, galbūt ir neverta to tęsti, nes tai nėra pigi priemonė ir efektas jos ganėtinai nedidelis“, – antradienį LRT radijui sakė ministras.
Dėl kilusio konflikto Artimuosiuose Rytuose kilus kuro krizei, balandžio viduryje Seimas skubos tvarka priėmė Vyriausybės siūlomą priemonę – iki birželio vidurio sumažino akcizą dyzelinui, tam panaudojant viršplanines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamas.
Finansų ministerija tuomet skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams mažės maždaug 6 centais už litrą (su PVM). Tiesa, priemonė nustos galioti 2026 m. birželio 16 d., nebent parlamentas nuspręs ją pratęsti.
Antradienį prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius akcentavo, kad situacijai naftos pardavimo rinkoje vėl pasikeitus dėl situacijos Hormuzo sąsiauryje ar kitų faktorių, Vyriausybė turėtų vėl atkurti iki šiol taikytas priemones, kurios turėjo palengvinti naštą gyventojams.
Lietuva ėmėsi skirtingų priemonių kuro krizei spręsti – tam laikinai sumažintas dyzelino akcizas, skubos tvarka parlamente svarstomas prezidento siūlymas įtvirtinti mechanizmą, kurį aktyvavus didžiausios galimos benzino ir dyzelinių degalų kainos būtų nustatomos kasdien.
Nuo balandžio 8 d. taip pat galioja energetikos ministro įsakymas, pagal kurį degalinės kasdien iki 10 val. informaciją apie kuro pardavimo kainas turi pateikti Lietuvos energetikos agentūrai (LEA).
Seimas taip pat turėtų galutinai balsuoti, ar degalinėms kuro kainas leisti didinti tik kartą per parą.
Kita, susisiekimo ministro Juro Taminsko ir traukinių vežimo bendrovės „LTG Link“ iniciatyva sukurta priemonė – 50 proc. nuolaida visiems traukinių bilietams – nustojo galioti pirmadienį, birželio 1-ąją dieną.
Siekiant padėti suvaldyti krizės Artimuosiuose Rytuose padarinius, Europos Komisija (EK) taip pat sudarė lengvesnes sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams.
