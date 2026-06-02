Elektros pastarąją savaitę brango: kiek tiksliai

Agentūros duomenimis, pastarąją savaitę 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus du nepriklausomi tiekėjai didino 0,5–1,7 proc., o trečiasis tiekėjas tarifus mažino 0,1–0,6 proc.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kWh vidutinė kaina padidėjo nuo 0,285 Eur/kWh iki 0,287 Eur/kWh (viena laiko zona) ir nuo 0,274 iki 0,276 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus vienas tiekėjas per savaitę padidino 2–4 proc., kitas tiekėjas tarifų nekeitė.
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vienos laiko zonos vidutinė kaina padidėjo nuo 0,287 Eur/kWh iki 0,291 Eur/kWh (viena laiko zona) ir nuo 0,275 Eur/kWh iki 0,278 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,236 Eur/kWh ir buvo 12,3 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,269 Eur/kWh
Šiuo metu 5 mėn., 10 mėn. ir 15 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo du tiekėjai, o 12 mėn. kainos fiksavimą – visi trys tiekėjai.