G. Šimkus įvardijo, kiek gali didėti ECB palūkanų norma

„Aš manau, kad nėra poreikio nustebinti rinkas ir nepriimti sprendimų. Mano galva, turime susiformavusį palūkanų normų padidinimą 25 baziniais punktais“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė G. Šimkus.
Anot jo, finansų bei kitos rinkos savo priimamais sprendimais bei kainomis jau yra įskaičiavusios net ne vieną palūkanų normų pakėlimą.
„Rinkos jau yra įkainojusios porą pakėlimų šiais metais ir nemaža dalis to slopinančio poveikio ekonomikai – jis jau yra įskaičiuotas ir didesne ar mažesne dalimi atsispindi ekonomikos raidoje ir sprendimuose“, – aiškino centrinio banko valdybos pirmininkas.
Aktualu verslams: pateikė pavyzdžių, kaip įmonės kartais sau uždaro finansavimo duris
Pasak LB vadovo, vartotojų lūkesčių pasikeitimai pastaruoju metu primena 2022 m. tendencijas – tada per visus metus ECB pakėlė palūkanų normas padidino net dviem procentiniais punktais.
„Tai, kaip aš matau vartotojų ir ne tik vartotojų trumpojo laikotarpio kainų lūkesčių pasikeitimus – jie labiau primena ne tai, kas buvo prieš pusę metų, o tai, kas buvo 2022 m., kai mes turėjome gana stiprų infliacinį šoką“, – tikino G. Šimkus.
Aukštesnės palūkanų normos paprastai stabdo infliaciją, mažindamos paklausą. Dažnai tai vyksta ekonomikos augimo sąskaita, nes skolininkai nukenčia finansiškai mokėdami daugiau palūkanų už pasiskolintus pinigus.
Palūkanų norma 2 proc. lygyje ECB išlaikė nuo praėjusių metų birželio.
ELTA primena, kad kitas ECB sprendimas dėl palūkanų normos bus skelbiamas po banko valdančiosios tarybos posėdžio birželio 11 d.