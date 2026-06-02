Į Lietuvą pargabentam V. Antonovui – dar daugiau nemalonumų

„Taip, praeitą savaitę buvo gautas prašymas. Šiuo metu yra vertinama, tačiau bus galima spręsti šį klausimą, kai pasibaigs visi procesai“, – antradienį žurnalistams sakė N. Grunskienė.
Apie tai, kad Latvija planuoja kreiptis į Lietuvą dėl V. Antonovo išdavimo, ELTA skelbė praėjusią savaitę.
Prokuratūros teigimu, V. Antonovas į Lietuvą lėktuvu buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie jį pristatė į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Prancūzijos Kasaciniam teismui šių metų gegužės 13 d. atmetus Prancūzijoje pagal Europos arešto orderį suimto V. Antonovo skundą, įsiteisėjo balandžio 3 d. priimtas Rennes apeliacinio teismo sprendimas dėl bankininko ekstradicijos.
Apie Vilniuje nuteisto kalėti buvusio „Snoro“ vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį, jis buvo sulaikytas Badeno mieste.
Šis teismo nuosprendis – ne galutinis, jį advokatai yra apskundę Lietuvos apeliaciniam teismui.
Kaip praneša Generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29 d.
Buvusių banko „Snoras“ vadovų byloje yra gauti keturi apeliaciniai skundai, du iš jų yra susiję su nuteistaisiais V. Antonovu ir Raimondu Baranausku, kiti du – su kitais bylos proceso dalyviais.
R. Baranausko gynėja prašo teismo panaikinti jo kliento atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį. Apeliacinį skundą pateikė ir V. Antonovas – verslininkas prašo teismą jį išteisinti.
Kaip skelbė ELTA, nacionalizuotam bankui „Snoras“ bankroto byla buvo iškelta 2011 metų lapkričio 16-ąją.
Kadangi buvę „Snoro“ vadovai slapstėsi užsienyje, Lietuva juos teisė už akių – įstatymai numato tokią galimybę, jei asmuo slapstosi ir vengia teismo.
Buvusius bankrutavusio banko „Snoras“ vadovus ir akcininkus V. Antonovą bei R. Baranauską Vilniaus apygardos teismas pernai pripažino kaltais dėl visų jiems pareikštų kaltinimų ir abiem skyrė daugiau nei 10 metų realią laisvės atėmimo bausmę. Generalinės prokuratūros teigimu, iš jų solidariai konfiskuota 105 mln. eurų valstybės naudai.
V. Antonovą Vilniaus apygardos teismas pripažino kaltu dėl 8 nusikaltimų.
Abu verslininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – „Snoro“ turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
Rusija Lietuvos Generalinei prokuratūrai buvo pateikusi informaciją, kad R. Baranauskui suteikė pabėgėlio statusą, tuo metu V. Antonovas yra Rusijos pilietis.
