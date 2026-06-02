Kilus diskusijoms dėl mokesčių pakeitimų – G. Nausėdos vyriausiojo patarėjo reakcija

„Klausimas yra gerokai per ankstyvas – mokesčių reforma buvo priimta praėjusiais metais, pagrindinis fiskalinis efektas pasireikš 2027 metais, daugiau nei pusę milijardo eurų tikimasi gauti Gynybos fonde. Tik sulaukus pilno jau priimtos mokesčių reformos efekto, tik įvertinus ekonomikos padėtį būtų galima svarstyti, ar reikia naujos diskusijos dėl mokesčių“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė Vaidas Augustinavičius.
„Tik 2028 metais mes galėsime įvertinti, koks buvo galutinis mokesčių reformos efektas“, – kalbėjo jis.
Anot prezidento patarėjo, dabar kylančios diskusijos apie galimus mokesčių pakeitimus yra susijusios su misiją Lietuvoje užbaigusio Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rekomendacijomis plėsti turto mokesčius.
„Matyt, jų toks darbas, rekomenduoti turto mokesčius, jie tą daro nuolat nuo 2004 metų, tuo tarpu politikos formuotojų darbas, matyt, yra išgirsti ir visuomenės balsą. Kai kalbame apie turto mokesčius, visuomenė pernai rengiant mokesčių reformą gana aiškiai pasisakė, kokią turi nuomonę vienu ar kitu atveju, tai reikia įvertinti, žiūrint į ateitį“, – aiškino V. Augustinavičius.
Pasak jo, kitais metais perskirstymas turėtų pasiekti rekordinį dydį – 36 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), tad šalies fiskalinė situacija yra stipri, apie reikšmingus mokestinius pokyčius dabar kalbėti per anksti.
TVF prognozuoja, kad nepaisant energetikos kainų šoko Lietuvos ekonomika šiemet turėtų augti stabiliai – 2,9 proc., visgi numatomas didesnis nei prognozuota infliacijos augimas.
TVF taip pat atkreipė dėmesį, kad pernai valdžios sektoriaus deficitas padidėjo iki 1,8 proc. BVP, o skola paaugo beveik iki 40 proc. BVP ir didės toliau.
Siekiant stabilizuoti viešosios skolos augimą, Lietuvai rekomenduojama išaugusias ilgalaikes išlaidas padengti tvariomis papildomomis mokestinėmis pajamomis.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad kol kas nevyksta jokių diskusijų apie mokestinius pakeitimus.
Kaip skelbė ELTA, mokesčių reforma įsigaliojo nuo šių metų – pakeistas gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto mokesčiai, pakeltas pelno mokestis įvesti nauji mokesčiai.