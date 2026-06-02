Kvailas keleivio pokštas sugriovė viso lėktuvo keleivių planus – teko gręžtis atgal

Skrydžio sekimo duomenys rodo, kad lėktuvas, kuris po beveik aštuonių valandų skrydžio turėjo nusileisti Ispanijoje, po 4 val. 24 min. trukusio skrydžio grįžo atgal, rašo „nhpr.org“.
„United Airlines“ elektroniniu laišku NPR pranešė, kad apgręžti lėktuvą prireikė „siekiant išspręsti galimą saugumo problemą“.
Daugybė socialiniuose tinkluose pasirodžiusių įrašų, kuriuos paskelbė save keleiviais prisistatę asmenys, rodo, kad problema – lėktuve buvęs „Bluetooth“ įrenginys.
Kai kurie keleiviai žinojo tik tiek, kad stiuardesės paprašė keleivių išjungti „Bluetooth“ įrenginius.
„LiveATC.net“ archyvuotas oro eismo kontrolės garso įrašas šiek tiek geriau paaiškina situaciją. Vienas balsas įraše klausė, kas nutiko lėktuvui, kuris vietoje to, kad nusileistų Ispanijoje, grįžo į JAV ir liko ant tako.
„Ten yra saugumo tarnyba, kažkas turėjo „Bluetooth“ garsiakalbį ir pavadino jį tam tikru keturių raidžių žodžiu, – atsakė kitas balsas. – Taigi, jie turi patikrinti visą lėktuvą, įskaitant krovinių skyrių, o keleiviai turi evakuotis.“
Šiuo atveju „keturių raidžių žodis“ greičiausiai reiškia ne keiksmažodį, o kitą keturių raidžių žodį, kuris sukėlė aviacijos saugumo procedūras.
„Yra aktyvus „Bluetooth“ įrenginys, pavadintas „BOMB““, – rašė viena keleivė, prisistačiusi „TikTok“ tinkle. Kitas „Reddit“ įrašas, kurį paskelbė asmuo, prisistatęs kaip keleivio sutuoktinis, taip pat pranešė, kad minėtas žodis buvo „bomb“, o prietaisas – paauglio garsiakalbis.
Vaizdo įraše, kurį paskelbė CNN, girdėti, kaip įgulos narys keleiviams praneša, jog lėktuvas grįš į Niuarką, nes „vienas keleivis mano, kad pokštauja, nors tai visiškai nejuokinga. Tai kelia pavojų skrydžio saugumui“. Aiškinama, kad pakeisti skrydžio kryptį tenka dėl vieno keleivio, kuris nepanoro laikytis saugumo instrukcijų, o lėktuvui nusileidus į orlaivį ateis federaliniai agentai, kad surastų minėtąjį keleivį.
Galiausiai keleiviai, vėluodami 9,5 val., pasiekė Ispaniją.