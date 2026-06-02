VerslasRinkos pulsas

Paaiškėjo, kiek Klaipėdos uostas šiemet valstybei išmokėjo dividendų

2026 m. birželio 2 d. 10:16
Klaipėdos uostas šiemet valstybei išmokėjo daugiau nei 18,1 mln. dividendų, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas.
„Šalies biudžetą papildėme daugiau nei 18 mln. eurų dividendų suma. Šį rezultatą ateityje dar sustiprins šiandien priimami sprendimai vystant Klaipėdos uostą – atnaujinant infrastruktūrą, diegiant inovacijas, brandinant ir įgyvendinant plėtros planus“, – pranešime cituojamas A. Latakas.
Pelningai dirbantis uostas už 2025 metus įpareigota mokėti 75 proc. dydžio dividendus. Pernai Uosto direkcijos pajamos siekė 63,4 mln. eurų , o grynasis pelnas sudarė 24,2 mln. eurų, tad į valstybės biudžetą grįžo 18,1 mln. eurų dividendų.
Panašiomis sumomis šalies iždą Uosto direkcija pildė ir ankstesniais metais – 2024-aisiais išmokėta beveik 19 mln. eurų.
