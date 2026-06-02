Paaiškėjo, kiek Klaipėdos uostas šiemet valstybei išmokėjo dividendų

„Šalies biudžetą papildėme daugiau nei 18 mln. eurų dividendų suma. Šį rezultatą ateityje dar sustiprins šiandien priimami sprendimai vystant Klaipėdos uostą – atnaujinant infrastruktūrą, diegiant inovacijas, brandinant ir įgyvendinant plėtros planus“, – pranešime cituojamas A. Latakas.
Pelningai dirbantis uostas už 2025 metus įpareigota mokėti 75 proc. dydžio dividendus. Pernai Uosto direkcijos pajamos siekė 63,4 mln. eurų , o grynasis pelnas sudarė 24,2 mln. eurų, tad į valstybės biudžetą grįžo 18,1 mln. eurų dividendų.
Panašiomis sumomis šalies iždą Uosto direkcija pildė ir ankstesniais metais – 2024-aisiais išmokėta beveik 19 mln. eurų.
