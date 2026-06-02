Pigiausių produktų krepšelis gegužę brango

Pricer.lt duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje pozicijoje gegužę išliko prekybos tinklas „Maxima“, kurio krepšelis brango 0,08 euro.
Antras liko „Lidl“, mažinęs kainą 2,80 euro, trečioje ir ketvirtoje pozicijose – „E-Rimi“ ir „Rimi“ parduotuvės, branginusios krepšelį atitinkamai 0,33 euro ir 0,54 euro.
Toliau rikiuojasi prekybos tinklas „Iki“ ir jo internetinė parduotuvė „Last Mile“ – krepšelis pigo atitinkamai 2,33 euro ir 0,65 euro. Septintoje pozicijoje – „Norfa“, mažinusi krepšelio kainą 2,83 euro. Paskutinę reitingo poziciją gegužę užima internetinė parduotuvė „Barbora“, kurios krepšelis brango 15,68 euro.
Skirtumas tarp pigiausio „Maxima“ ir brangiausio „Barbora“ krepšelio sudaro 21,34 euro arba 34,4 proc.
Iš Pricer.LT stebimų 52 prekių kainų pastarąjį mėnesį brango devyniolika prekių, pigo 33.
Iš viso reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango septynios prekės iš 52 stebimų. Labiausiai brango pigiausia biri juodoji arbata, juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausias jogurtas, vištų kiaušiniai, pigiausia degtinė, degtinė „Lithuanian Vodka Auksinė“, pigiausi pomidorai.
Kainos buvo užfiksuotos šių metų gegužės 26 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir E-Rimi.lt“.