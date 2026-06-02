Prekybos tinkle – ir vėl užkrėsta mėsa: skubina grąžinti, pinigus atiduos be čekio

Kaip praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje, viščiukų šlaunelių mėsoje (su laukinio česnako marinatu) nustatyta Salmonella spp.
Kaip portalui Lrytas sako prekybos tinklo „Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Rimeikė, produktas buvo iškart išimtas iš prekybos.
„Pirkėjų, įsigijusių marinuotą viščiukų, augintų be antibiotikų, šlaunelių mėsą su laukinio česnako marinatu, prašome šio produkto nevartoti ir grąžinti į bet kurią „Rimi“ parduotuvę iki 2026 m. birželio 7 d. Pinigai už produktą bus grąžinami ir neturint pirkimo čekio“, – tvirtina prekybos tinklo atstovė.
Primename, kad salmoneliozė yra dažna maisto sukelta infekcija, kurią sukelia Salmonella genties bakterijos.
Šios bakterijos dažniausiai plinta per užterštą maistą ar gėrimus, ypač gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip mėsa, paukštiena, kiaušiniai ar pienas.
Pagrindiniai salmoneliozės simptomai – viduriavimas, karščiavimas, pilvo bei galvos skausmai. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo ir trunka 4–7 dienas.