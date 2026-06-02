Registrų centras paaiškino, kas analizuoja nutekintus duomenis

„Registrų centras neanalizavo jokių dėl šio incidento atskleistų duomenų. (...) Visą turimą informaciją perdavėme teisėsaugos institucijoms, kurios atlieka tyrimą“, – Eltai komentare raštu teigė RC atstovas žiniasklaidai Mindaugas Samkus.
Tuo metu Generalinė prokuratūra nurodė atliekanti visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis.
„Visi turimi duomenys analizuojami siekiant nustatyti nusikalstamos veikos vykdytojus bei jų tikslus“, – Eltai teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
Susiję straipsniai
Kaip skelbė ELTA, įtariama, jog nuo sausio iš RC galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Dėl šio incidento ikiteisminį tyrimą atlieka Generalinė prokuratūra. Ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį – balandžio 15 d.
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas iškart ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas praėjusią savaitę patvirtino, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, kuris yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai (VRM). Tuo metu RC yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi įstaiga.
Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius teigė, kad buvo pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų duomenys. Tuo metu Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė tikino, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta, prie RC informacinių sistemų jungtasi imituojant departamento darbuotojų veiksmus.