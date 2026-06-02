Registrų centras perspėja gyventojus – gali strigti jų valdomos sistemos

Registrų centro specialistai, pasitelkę išorės paslaugų teikėjus šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus, susijusius su atskleistų NTR duomenų padarinių šalinimu. Antradienį sukūrus galimybę gyventojams pasitikrinti, ar jų asmens duomenys nebuvo atskleisti, Registrų centro interneto svetainė sulaukė kone 20 kartų didesnio nei įprastai vartotojų srauto.
„Siekdami optimizuoti tiek pačios interneto svetainės greitaveiką ir užtikrinti sklandžias galimybes gyventojams pasitikrinti jiems rūpimą informaciją diegiame įvairius technologinius pakeitimus.
Be to vykdome ir kitus programavimo darbus, kurių tikslas – sustiprinti tvarkomų duomenų apsaugą. Visi šie darbai gali turėti įtakos ir kitų sistemų veiklai, tad iš kart atsiprašome visų savo klientų dėl galimai sukeltų nepatogumų“, – sako laikinai Registrų centro generalinio direktoriaus pareigas einantis Giedrius Cininas.
Bene aktualiausia iš Registrų centro prižiūrimų sistemų yra E. sveikatos sistema – dėl atliekamų darbų galimas sistemos greitaveikos sulėtėjimas, kiti trikdžiai. Be to, dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas.
Patikiname, kad Registrų centro specialistai deda visas pastangas, kad atliekami darbai turėtų kuo mažiau įtakos kitų sistemų veiklai ir paslaugų teikimui.