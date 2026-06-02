Tūkstančiai gyventojų permoka už elektrą: štai, ką turi padaryti, kad sutaupytų

„Energetikos ministerijos turimais duomenimis, statistinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais ir daugiau“, – LRT radijui antradienį sakė viceministrė.
Seimas vėliau antradienį svarstys ministerijos siūlymą, kuriuo nepriklausomi elektros tiekėjai būtų įpareigoti nutraukti fiksuotos sutartis su pažeidžiamais vartotojais tuo atveju, jeigu visuomeninės elektros kaina yra žemesnė.
Visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ elektros kainos taikomos tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia, taip pat mažiau nei 1 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) elektros per metus suvartojantiems gyventojams.
Viceministrės teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 176 tūkst. yra pasinaudoję galimybe pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau – iš viso apie 40 proc. visų šių vartotojų.
„Likusi dalis – apie 242 tūkst. – yra pasirinkę nepriklausomus tiekėjus ir už elektrą moka daugiau nei mokėtų visuomeniniu tiekimu“, – teigė E. Gudauskienė.