V. Augustinavičius: absoliučiai racionalu laikinai grąžinti PVM lengvatą šildymui

„Praėjusiais metais, kai buvo mokesčių reforma, šildymo lengvata buvo panaikinta kaip mokesčių reformos dalis. Tai, matyt, buvo (...) pirma įveikta stigma, kad vis dėlto amžina lengvata galėjo būti panaikinta ir tam buvo priežasčių“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė jis.
„Dabar, pasikeitus energetikos situacijai pasaulyje, atsiradus problemoms Hormuzo sąsiauryje, yra absoliučiai racionalu vėlgi svarstyti (…) atkurti šildymo lengvatą, nes valstybė ir turi taikyti laikinas fiskalinio pobūdžio priemones kur kas operatyviau ir dažniau“, – tikino V. Augustinavičius.
Šildymas nuo 2026 m. pabrango ir Seimui nusprendus panaikinti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – dabar galioja standartinis 21 proc. tarifas.
V. Augustinavičius pažymėjo, kad atslūgus įtampai Hormuzo sąsiauryje lengvata galėtų vėl būti panaikinta.
„Jeigu ateityje (...) Hormuzo sąsiauryje (…) problemos išnyks, ji galės vėl būti panaikinta. Kuo dažniau valstybė lanksčiau taikys įvairesnes priemones, tuo mes galėsime žymiai greičiau reaguoti į situaciją užsienyje ir padėti gyventojams (laiku – ELTA)“, – sakė šalies vadovo patarėjas.
„Svarbiausia, kad tos lengvatos būtų neamžinos, jos turėtų tam tikrą galiojimo laiką – tiek, kiek situacija energetikos sektoriuje yra smarkiai kintanti ir nepalanki vartotojams“, – pridūrė jis.
Pasak jo, ši priemonė būtų taikoma plačiau, ne tik pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.
„Kai šildymo lengvata praėjusiais metais buvo (...) naikinama, didesnis dėmesys buvo skirtas būtent kompensacijoms labiau nepasiturintiems. Dabar vėlgi mes matome, kad pagrindinė priežastis, kodėl ją (lengvatą – ELTA) svarstoma atkurti, yra situacija Hormuzo sąsiauryje – situacija globaliose naftos rinkose. (…) Kadangi tai yra PVM lengvata, ji, matyt, vėlgi galiotų panašiu principu (kaip anksčiau – ELTA) kur kas plačiau“, – kalbėjo V. Augustinavičius.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, per visą 2025–2026 m. šildymo sezoną, rugsėjį–balandį, prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,4 tūkst. gyventojų – 1,4 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai buvo pateikta 414,4 tūkst. prašymų.
