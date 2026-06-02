VMI: laikas deklaruoti investicinę sąskaitą baigėsi

Šiemet gyventojai pirmą kartą galėjo deklaruoti investicinę sąskaitą pateikdami pajamų mokesčio deklaraciją per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), deklaravimo vedlio H dalyje.
„Matome, kad gyventojai aktyviai naudojosi nauja galimybe deklaruoti investicinę sąskaitą. Dėkojame visiems, kurie deklaracijas pateikė laiku“, – pranešime cituojamas VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Kaip skelbta, 2025 m. pradėjusios veikti investicinės sąskaitos yra skirtos sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams investuoti.
Pasirinkus investicinės sąskaitos modelį, pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš investicinės sąskaitos išsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įmokėta.
Deklaruojant šią sąskaitą, gyventojas turi nurodyti finansų įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, valstybę, sąskaitos numerį, atidarymo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms.
Taip pat turi būti deklaruojamos visos investicinės sąskaitos operacijos, kurios yra reikalingos pajamų mokesčiui apskaičiuoti, pavyzdžiui, lėšų įnešimai, lėšų išėmimai ir kitos su investicine sąskaita susijusios operacijos.