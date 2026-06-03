„Varlė“ augo ne tik apyvarta, bet ir pelningumu: pajamos viršijo 104 mln. eurų, pelnas šoktelėjo beveik 50 proc.

Kartu gerėjo ir veiklos efektyvumas: grynojo pelno marža pakilo nuo 0,78 proc. iki 1,00 proc. Įskaitant franšizės parduotuvių apyvartą, viso „Varlės“ tinklo apyvarta 2025 metais siekė 124 mln. eurų.
Dar įspūdingesnį tempą bendrovė demonstruoja 2026-aisiais. Per pirmuosius keturis metų mėnesius „Varlės“ apyvarta išaugo 34 proc. ir pasiekė 40,97 mln. eurų – 10,4 mln. eurų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
„Augame sparčiau nei rinka ir, kas svarbiausia, augame pelningai. Kartu su apyvarta didėja ir grynasis pelningumas, o tai rodo, kad investicijos į technologijas, logistiką ir klientų patirtį duoda rezultatų. Klientams tai reiškia greitesnį pristatymą, platesnį prekių pasirinkimą ir patogesnę paiešką“, – sako „Varle.lt“ įkūrėjas Marius Butauskas.
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Investicijos į logistiką ir dirbtinį intelektą
Spartesnį pristatymą „Varlė“ užtikrino dvigubai padidinusi sandėlį — populiariausios prekės pirkėjus pasiekia greičiau. Bendrovė įdiegė ir dirbtinio intelekto (DI, angl. AI — Artificial Intelligence) pagrįstą paiešką bei pokalbių asistentą, padedančius greitai rasti tinkamą prekę dideliame asortimente.
Konkurencingas kainas ir platų prekių pasirinkimą padeda užtikrinti tiesioginės tiekimo sutartys su pasauliniais gamintojais, tarp jų „Samsung“, „LG“ ir „Electrolux“. Papildomu konkurenciniu pranašumu tapo narystė tarptautiniame prekybos aljanse „Expert“, prie kurio „Varlė“ prisijungė 2025 metais.
Auga be jokių skolų bankams
Vienas iš išskirtinių bendrovės finansinių rodiklių – augimas finansuojamas iš nuosavų lėšų. 2025 metų pabaigoje „Varlė“ neturėjo įsipareigojimų kredito įstaigoms.
Per metus 25 proc. išaugęs nuosavas kapitalas pasiekė 5,43 mln. eurų, o darbuotojų skaičius padidėjo iki 180.
Šiandien „Varlė“ veikia ne tik per elektroninę parduotuvę „Varle.lt“, bet ir valdo 19 franšizės pagrindu veikiančių parduotuvių visoje Lietuvoje bei e. prekyvietę (marketplace), kurioje prekiauja daugiau kaip 500 Lietuvos įmonių. Bendrovė taip pat aktyviai dirba B2B segmente, tiekdama elektroniką ir buities techniką verslo klientams bei organizacijoms.
Apie „Varlę“
UAB „Varlė“ – nuo 2009 metų veikianti lietuviško kapitalo elektronikos ir buities prekių mažmenininkė, valdanti prekybos centrą internete „Varle.lt“, e.prekyvietę (marketplace), kurioje prekiauja daugiau nei 500 Lietuvos įmonių bei 19 parduotuvių franšizės pagrindu. 2025 metais bendrovės apyvarta siekė 104,4 mln. eurų, o viso tinklo apyvarta – 124 mln. eurų.
Svarbiausi 2025 m. finansiniai rodikliai
- Pardavimo pajamos: 104,4 mln. eurų (+15 %; 2024 m. – 90,4 mln. eurų)
- Grynasis pelnas: 1,04 mln. eurų (+48 %; 2024 m. – 0,70 mln. eurų)
- Grynojo pelno marža: 1,00 % (2024 m. – 0,78 %)
- Nuosavas kapitalas: 5,43 mln. eurų (+25 %; 2024 m. – 4,34 mln. eurų)
- Darbuotojų skaičius metų pabaigoje: 180 (+14 %; 2024 m. – 158)
- Viso tinklo apyvarta, įskaitant franšizes: 124 mln. eurų
- 2026 m. sausio–balandžio apyvarta: 40,97 mln. eurų (+34 %; 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu – 30,53 mln. eurų)