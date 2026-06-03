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Atleidimų banga pasiekė Rusijos bankų milžiną – masiškai mažina darbuotojų skaičių

2026 m. birželio 3 d. 11:51
Didžiųjų Rusijos įmonių – bankų, metalurgijos kompanijų ir automobilių gamyklų – darbuotojų atleidimų banga pasiekė ir pagrindinį Rusijos valstybinį banką „Vnešekonombank“, turintį „valstybinės plėtros korporacijos“ statusą, valdantį 38 mln. piliečių sukauptas pensijas ir finansuojantį Kremliaus nacionalinius projektus, praneša naujienų portalas „The Moscow Times“.
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2027 m. „Vnešekonombank“ imsis mažinti savo biudžetą ir planuoja atleisti 15 proc. darbuotojų, kalbėdamas Federacijos Tarybos ekonomikos politikos komiteto posėdyje paskelbė banko vadovas Igoris Šuvalovas.
Jis pažymėjo, kad „Vnešekonombank“ etatų mažinimą vykdo esant ekonomikos „kredito atšalimui“. „Jau prieš 10 dienų priėmėme įsakymą, pradėjome... Šįkart mažiname 15 proc., mažiname savo organizacijos biudžetą, kad pasiektume 2027 m. biudžeto planavimo rodiklius“, – I. Šuvalovo žodžius cituoja naujienų agentūra „Reuters“.
Pasak banko „Vnešekonombank“ vadovo, išlaidų mažinimas susijęs su vyriausybės nurodymais, o kitais metais bus karpomos ir šio banko grupės dukterinių įmonių išlaidos.

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Bendrovės „Get Experts“ duomenimis, dėl pablogėjusios ekonominės padėties darbuotojus praėjusiais metais atleido 25 proc. Rusijos įmonių. Šalies plieno paklausai nusmukus 15 proc., metalo apdirbimo gamyklos buvo priverstos atleisti apie 3 tūkst. žmonių, o keletas didelių įmonių, įskaitant Magnitogorsko metalurgijos kombinatą, tapo nuostolingos.
„Sberbank“ atleido iki 20 proc. darbuotojų, dar 13 bankų sumažino iki 40 proc. etatų. 2026 m. atleidimų bangą pradėjo „Yandex“; apie 2 tūkst. darbuotojų atleido „Kamaz“, kuri praėjusiais metais patyrė rekordinius 43 mlrd. rublių (505,2 mln. eurų) nuostolius.
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Remiantis jo paties ataskaitomis, „Vnešekonombank“ praėjusius metus užbaigė su 89,4 mlrd. rublių (daugiau nei 1 mlrd. eurų) pelnu. Per metus vyriausybė į banką įliejo 407 mlrd. rublių (beveik 4,8 mlrd. eurų) Nacionalinio gerovės fondo lėšų, todėl „Vnešekonombank“ tapo didžiausiu atskiru šio fondo lėšų gavėju.
Nacionalinio gerovės fondo lėšos į banką „Vnešekonombank“ plūdo kiekvieną mėnesį: sausio, vasario, kovo, gegužės ir gruodžio mėnesiais bankas gavo iš viso 214 mlrd. rublių vertės subordinuotųjų indėlių, o nuo balandžio iki gruodžio – dar 193 mlrd. rublių įprastinių indėlių.
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