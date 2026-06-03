Bendrijos susirinkimas baigėsi fiziniu konfliktu – nukentėjo ir žinomas Kauno verslininkas

Kaip sužinojo portalas „Kas vyksta Kaune“, dėl šio užpuolimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, vėliau virtęs baudžiamąja byla, kurią šiuo metu nagrinėja Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai.
Nagrinėjant bylą, jau įvyko du posėdžiai – balandžio 7 d. vykusiame posėdyje kaltinamąja pripažinta Liudmila Butkevičienė davė parodymus ir savo kaltę pripažino, gegužės 5 d. vykusiame posėdyje buvo apklausiami liudytojai.
Byloje du asmenys yra pripažinti nukentėjusiais – nuo L. Butkevičienės smurto nukentėjusi M. B. ir Karo paveldo muziejaus „Atominis bunkeris“ vadovas, ilgus metus organizuoto motociklų renginio „Bike Show Millennium“ Kaune iniciatorius ir organizatorius, J. Urbaitis.
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Remiantis bylos medžiaga, 2025 m. lapkričio 20 d. apie 20 val., viešoje vietoje – Mormonų bažnyčios salėje, esančioje Draugystės g. 1, Kaune, bendrijos narių susirinkimo metu, pašalinių asmenų, buvusių susirinkime, akivaizdoje, [kaltinamoji] įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams, triukšmavo, keikėsi necenzūriniais žodžiais, iš bendrijos pirmininkės rankų jėga bandė atimti dokumentus ir ją pastūmė, po to tyčia mažiausiai penkis kartus dešine koja spyrė nukentėjusiajam Juliui Urbaičiui į abi kojas, tokiu būdu jam padarydama poodines kraujosruvas dešinėje blauzdoje ir dešinės čiurnos sumušimą, bei padarė jam nežymų sveikatos sutrikdymą bei sukėlė jam fizinį skausmą.
Tęsdama nusikalstamą veiką, kaltinamoji po to tyčia mažiausiai vieną kartą dešine ranka sudavė nukentėjusiajai M. B. į dešinę alkūnę, taip sukeldama jai fizinį skausmą, tuo sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, sukeldama įvykį mačiusių bei ją drausminusių asmenų pasipiktinimą.
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L. Butkevičienė kaltinama pažeidusi viešąją tvarką, jai inkriminuojama nusikalstama veika pagal BK 284 str. Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Byloje du asmenys yra pareiškę civilinius ieškinius – M. B. pareiškė 810 eurų vertės ieškinį (10 eurų turtinės ir 800 eurų neturtinės žalos), J. Urbaitis pareiškė 7062 eurų dydžio ieškinį – iš jų 3000 eurų sudaro neturtinė žala, tačiau teisėja posėdžio metu paprašė šią sumą pagrįsti, tad ieškinio suma dar bus tikslinama.
Kilo konfliktas tarp esamos ir buvusios bendrijos pirmininkės
„Kas vyksta Kaune“ žiniomis, konfliktas kilo dėl buto renovacijos tarp esamos daugiabučių bendrijos pirmininkės ir L. Butkevičienės, kuri šias pareigas ėjo anksčiau. Portalo turimais duomenimis, dėl šio įvykio tiek L. Butkevičienė, tiek J. Urbaitis kreipėsi į policiją, tačiau, kaip minėjome, ikiteisminis tyrimas galiausiai buvo pradėtas L. Butkevičienės atžvilgiu. L. Butkevičienė dar bandė rašyti pareiškimą prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 284 str. (viešosios tvarkos pažeidimas).
Pareiškime L. Butkevičienė nurodė, jog dokumentų nebandė jėga išplėšti, o tik mėgino pasirašyti dalyvių sąraše, kas buvo trukdoma padaryti. Taip pat ji dėstė, jog jos manymu, J. Urbaitis bandė ją griebti, smarkiai trūktelėjo.
Prokuratūra šį prašymą atmetė, ikiteisminis tyrimas J. Urbaičio atžvilgiu pradėtas nebuvo.
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