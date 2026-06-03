Dviejuose prekybos tinkluose – ir vėl užkrėsta mėsa: įspėja nevartoti ir kuo greičiau grąžinti

Kaip birželio 3 d. informavo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), šviežioje vištienoje iš Lenkijos nustatyta bakterija Salmonella Newport.
Prekybos tinkle „Maxima“ parduodamos vištienos partijos Nr. 6450717879. Galiojimo data 2026 m. gegužės 18 d.
Prekybos tinkle „Norfa“ parduodamos vištienos partijos Nr. 6450717685, 6450718104, 6450717862, 6450717905 ir 6450717906. Galiojimo data 2026 m. gegužės 13 d. ir 2026 m. gegužės 14 d.
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Kaip naujienų portalui Lrytas teigė prekybos tinklo „Maxima“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius, tiekėjas „Animex foods“ informavo prekybos tinklą, jo išplatintoje prekės ženklo „Well done“ vištienos šlaunelių mėsoje (partijos nr. 6450717879), kurios galiojimo terminas baigėsi gegužės 18 d., galimai rasta patogeninių mikroorganizmų, galinčių sukelti salmoneliozę.
Gautos produkcijos kiekis – 1737 vnt.
„Nesaugių produktų valdyme vadovaujamės VMVT direktoriaus įsakymu. Visuomet užtikriname, kad „Maximos“ pirkėjai visada būtų informuoti, jei mūsų prekybos tinkle įsigijo nesaugių produktų – visose parduotuvėse iškabiname informacinius plakatus.
Ne išimtis ir šis atvejis, plakatai kabės iki birželio 10 d.
Primename, kad „Maximos“ parduotuvėse įsigijus mūsų kokybės standartų neatitinkančią prekę, pirkėjams visuomet grąžinami pinigai. Nekokybišką prekę reikia atnešti į bet kurią „Maximos“ parduotuvę ir pateikti pirkimo kvitą. Taip pat galima kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių nemokamu telefonu +370 800 200 50 arba el. paštu klientai@maxima.lt. Kreipiantis el. paštu, prašysime atsiųsti prekės ir pirkimo kvito nuotraukas – sumokėtą sumą grąžinsime į „Ačiū“ kortelę“, – nurodė T. Atraškevičius.
Anot jo, svarbu pabrėžti, kad norint išvengti galimos salmoneliozės rizikos, parduotuvėse įsigytą produkciją visuomet reikėtų apdoroti termiškai, o namuose naudojamus indus bei įrankius – kruopščiai nuplauti. Šiuo atveju, jeigu pirkėjai linkę įsigytą mėsą užsišaldyti vėlesniam laikui, raginama prevenciškai persižiūrėti savo namų šaldymo kameras.
Tuo tarpu prekybos tinklo „Norfa“ atstovas žiniasklaidai Darius Ryliškis pažymėjo, kad nesaugia lenkiška vištiena prekybos tinklo parduotuvėse jau seniai nebeprekiaujama, tačiau įsigijusius ragina prekę grąžinti į parduotuves.
„Prekybos tinklas „Norfa“ informuoja, kad šiandien (birželio 3 d. – aut past.), gavęs informaciją, apie gamintojo „ANIMEX FOODS SP. Z O.O.“ produkcijoje aptiktą Salmonella Newport bakteriją, prekybos tinklas nedelsdamas atliko visas standartines saugos procedūras.
Kadangi visų minėtų produktų galiojimo terminai jau pasibaigę (paskutiniųjų partijų galiojimas baigėsi šių metų gegužės 21 d.), pirkėjų namuose dar gali būti užšaldytos šios mėsos atsargų.
„Norfa“ ragina pirkėjus pasitikrinti turimus produktus ir grąžinti juos į parduotuves, jei jie nesuvartoti“, – dėstė jis.
D. Ryliškis taip pat nurodė, kad asmenys, įsigiję nesaugių partijų produkciją, kviečiami ją iki 2026 m. birželio 21 d. grąžinti į tą „Norfos“ prekybos centrą, kuriame prekes pirko.
Su kasos kvitu: pinigai grąžinami pateikus prekės čekį.
Be kasos kvito: jei čekis prarastas, pinigai grąžinami atnešus prekę ir pateikus asmens tapatybės dokumentą (pasą arba ID kortelę).
Apie situaciją, anot jo, pirkėjai iš anksto informuoti „Norfos“ interneto svetainėje bei informaciniuose stenduose kiekvienoje parduotuvėje. Pilną grąžinamų produktų, jų brūkšninių kodų ir galiojimo datų sąrašą galima rasti oficialioje nuorodoje: https://www.norfa.lt/naujienos/pirkeju-demesiui-9/
„Bendrovė nuoširdžiai apgailestauja dėl šio tiekėjo sukelto incidento. Kartu „Norfa“ primena svarbią prevencinę informaciją: salmonelės bakterijos žūsta 75 laipsnių pagal Celsijų temperatūroje. Virtas, keptas ar kitaip pakankamai termiškai apdorotas maistas žmogaus sveikatai pavojaus nekelia“, – apgaistaudamas atkreipė dėmesį D. Ryliškis.
vištienamėsaužkrėsta mėsa
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