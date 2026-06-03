Lietuvos paštas apie siuntas informuos dar vienu būdu

Lietuvos paštas trečiadienį pranešė, kad per programėlę klientams bus siunčiami pranešimai apie siuntos pristatymą į paštomatą, priminimai apie besibaigiantį siuntos saugojimo laiką bei kita su siuntos atsiėmimu paštomate susijusi informacija.
„Viber“ yra plačiai naudojama platforma, todėl tikime, kad daliai klientų ji taps dar vienu patogiu kanalu sekti siuntos statusą ir laiku gauti svarbius pranešimus“, – pranešime cituojamas Lietuvos pašto Klientų patirčių valdymo departamento vadovas Mantas Sirutavičius.
Tikimasi, kad oficialus „LP Express“ kanalas „Viber“ programėlėje padės klientams lengviau atpažinti tikrus bendrovės pranešimus ir sumažins sukčiavimo riziką.
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„Viber“ žinutėse siuntėju bus nurodomas „LP EXPRESS“, todėl klientams bus paprasčiau atskirti oficialią informaciją nuo sukčių žinučių, kurios dažnai siunčiamos iš atsitiktinių numerių ar naudojant klaidinančius, į žinomų bendrovių pavadinimus panašius vardus“, – nurodo Lietuvos paštas.
Pažymima, kad klientams, kurie nesinaudoja programėle, informacija apie siuntas ir toliau bus siunčiama įprastais kanalais – SMS žinutėmis ir el. paštu.
Lietuvos paštasLP Expresssiuntos
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