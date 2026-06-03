Ministras pripažino, kad apsiskaičiavo: „Ne iki galo įvertinome sudėtingumą“

„Aš galiu pripažinti, kad ne iki galo buvo įvertinta technologinio iššūkio sudėtingumo problematika. Kalbant apie mūsų pirminį konkursą, buvo atrinkti trys rimti, gabūs, arčiausiai praktinio įgyvendinimo konsorciumai“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė ministras, paklaustas, ar jis sutinka, kad terminas technologinių sprendimų prototipų sukūrimui nuo pat pradžių buvo nerealistiškas.
Ministerija kvietimą verslui siūlyti idėjas kovai su kontrabandiniais balionais paskelbė praėjusių metų spalį, programai skirtas 1 mln. eurų.
Pirmuoju etapu gruodį buvo atrinkti idėjų konkursą laimėję konsorciumai, kuriems atstovauja „IT logika“, „Teltonika EMS“ ir „Dangaus šviesos“, jų pasiūlytos idėjos apima dirižablių platformos sistemas, dronų stotis, radarus ir dirbtinio intelekto integraciją, jų idėjų vystymui iš viso skirta 300 tūkst. eurų.
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Ministras anksčiau teigė, kad sukurto produkto veikiančio prototipo galima tikėtis šių metų vasarį.
„Vyko ir bandymai poligone kartu su Lietuvos kariuomene. Labai daug iššūkių išspręsta – ar tai būtų detekcija, ar tai būtų neutralizavimas ir kiti sprendimai iš penkių keltų tikslų. Visgi technologiškai sudėtingiausia, kad balionai dažniausiai keliauja su kroviniu, kuris sveria ir 50 kg, ir daugiau“, – „Verslo žinioms“ sakė jis.
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Pasak jo, sudėtingiausia dalis yra krovinių nuleidimas. E. Grikšo teigimu, apskaičiuota, kad numušus balioną be gaudyklės, krovinys, sveriantis 50 kg, iš daugiau nei 6 km aukščio į žemę gali rėžtis jėga, prilygstančia 25 tonų svoriui.
Siekiant spartinti technologijų oro erdvės apsaugai nuo kontrabandinių balionų įdiegimą, balandį dešimt šalies institucijų pasirašė tai numatantį susitarimą, testavimą planuota pradėti birželį.
Anot ministro, artimiausiu metu planuojama paskelbti ikiprekybinį pirkimą, kuriame galės dalyvauti ir pirmame etape idėjų konkursą laimėję konsorciumai, ir kitos bendrovės.
Šiame etape, anot ministro, programai skiriama suma padidinta iki 3 mln. eurų, taip pat bus išrinkti trys laimėtojai.
„Tai nėra lentynose esantis produktas – toks nėra sukurtas. Dėl to ir inicijavome konkurso pratęsimą, tiksliau – inicijavome ikiprekybinį pirkimą. Tai reiškia – 3 mln. eurų ir atveriame vėl kvietimą dalyvauti ne tik tiems trims konsorciumams, kurie buvo atrinkti pirminiame konkurse, bet ir visai kitai ekosistemai“, – sakė jis.
„Ikiprekybinis pirkimas bus paskelbtas artimiausiomis dienomis“, – pridūrė ministras.
Pasak ministro, nors pirminė idėja ir pagrindinis tikslas yra technologijų sprendimai kovai su kontrabandiniais balionais, siekiama, kad būtų sukurtas plačiau pritaikomas sprendimas oro erdvės saugumui, įskaitant ir antidronines sistemas.
Edvinas GrikšasKontrabandabalionai
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