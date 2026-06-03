Prie Klaipėdos ruošiasi didžiulėms statyboms – parodė, ką čia suplanavo

Kaip rodo Klaipėdos savivaldybės paviešinti projektiniai pasiūlymai, sklype Vilniaus plente 15 planuojamas beveik 14 tūkst. kv. m ploto, „L“ raidės formos pastatas, kurio pirmajame aukšte parduotuvėms būtų skirtos 35 atskiros patalpos.
„Tai bus specializuotos parduotuvės, turinčios klientams tiesioginius patekimus iš lauko, prekės į šias patalpas pristatomos iš kiemo pusės per ten numatytus vartus“, – teigiama dokumente, kuris parengtas uostamiesčio statybų bendrovės „Birgit“ užsakymu.
Parduotuvėms pritaikyta apie pusė viso bendro ploto: per 7,4 tūkst. kv. m, prekybinės salės būtų įvairaus dydžio – nuo 21 iki 173 kv. m ploto.
Vagystės parduotuvėse vis dažnėja: atskleidė ilgapirščių metodus ir tokių veiksmų priežastis
Pirmajame aukšte taip pat numatyta įrengti kavinę, kuri vienu metu galėtų priimti iki 250 klientų.
Dalis pastato bus septynių aukštų, kuriuose būtų biurai, bendro gyvenimo patalpos – jos turėtų būti skirtos pastate dirbančių žmonių apsistojimui: numatoma, kad šiame centre bus sukurta daugiau kaip 500 darbo vietų.
Susiję straipsniai
Aikštelėje prie pastato planuojama įrengti apie 240 vietų automobiliams statyti, dar 24 vietos suprojektuotos požeminiame garaže.
Įvažiavimai į būsimojo centro teritoriją planuojami iš Tilžės gatvės ir Vilniaus plento.
Tarp geležinkelio, Tilžės gatvės ir Vilniaus plento esančioje trikampio formos teritorijoje, vadinamoje „auksiniu trikampiu“, pastaraisiais metais statybos vyksta itin intensyviai, pernai skelbta, kad vien iki 2029 m. šioje žemėje suplanuotos verslo investicijos apie 100 mln. eurų, o per dešimtmetį jos gali pasiekti ir apie pusę milijardo eurų.