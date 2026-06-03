Seime bręsta dar vienas draudimas – nusitaikė į rūkančius

Parlamentaras teigia, kad paskutinį kartą siūlymas buvo išbrauktas iš darbotvarkės paprašius jį atsiimti dėl galimų valstybės biudžeto praradimų, jeigu pataisos būtų priimtos. Tačiau, kaip pabrėžia socialdemokratas, vaikų sveikata yra svarbiau už tai.
„Vaikų sveikata yra nepalyginamai svarbiau už tuos kelis milijonus (eurų – ELTA), kurių galbūt netektų biudžetas, nes sumažėtų legaliai parduodamų vienkartinių vadinamųjų veipų. Tai atsipirktų daug stipriau, daug labiau būtent tuo, kad būtų išsaugotos vaikų sveikatos“, – LRT radijui trečiadienį kalbėjo S. Čaplinskas.
Politikas pabrėžė, kad sulaukęs kolegų palaikymo ketina teikti įstatymo projektą iš naujo.
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„Kai tik bus surinktas atitinkamas palaikančių kolegų skaičius, jis privalės būti registruojamas. Matau, kad skaičius surinktas. (...) Jis privalės būti registruotas, o toliau aš jo neatsiimsiu“, – akcentavo socialdemokratas.
ELTA primena, kad 2025 metų birželio mėnesį S. Čaplinskas įregistravo Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, siūlančias uždrausti Lietuvoje parduoti vienkartines elektronines cigaretes.
Parlamentaras taip pat siūlė įteisinti „vienkartinių elektroninių cigarečių“ sąvoką. Projektas numato, kad tai „elektroninė cigaretė, kuri yra iš anksto užpildyta skysčiu ir kurios negalima papildyti, nepriklausomai nuo to, ar ji turi įkraunamą bateriją.“
Ši iniciatyva dar nepateko į Seimo plenarinių posėdžių salę. Šią savaitę seniūnų sueigos sprendimu šis klausimas, beje, jau antrą kartą, buvo išbrauktas iš parlamento darbotvarkės.