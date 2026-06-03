Skaidrumas darbo rinkoje: kodėl darbuotojams svarbu žinoti daugiau nei siūlomą atlyginimą?

Apie tai, kaip skaidrumas kuriamas praktikoje, pasakoja personalo paieškos, atrankos, darbuotojų nuomos ir rangos paslaugas teikiančios ICM Group pardavimų ir verslo partnerysčių vadovas Mindaugas Jozėnas.
Darbo paieška – daugiau nei tinkamo kandidato suradimas
Personalo partnerių vaidmuo yra gerokai platesnis nei vien darbuotojų atranka. Įmonės ieško sprendimų, kurie padėtų ne tik užpildyti laisvas darbo vietas, bet ir užtikrintų sklandžią darbuotojų integraciją bei ilgalaikį bendradarbiavimą.
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„ICM Group veikia kaip išorinis personalo valdymo partneris. Teikiame personalo paieškos, atrankos, darbuotojų nuomos ir darbuotojų rangos paslaugas.
Mūsų tikslas nėra tik surasti darbuotoją konkrečiai darbo vietai – mums svarbu suprasti verslo poreikį, darbo aplinką, komandos specifiką ir užtikrinti, kad žmogus būtų tinkamai paruoštas naujai darbo pradžiai“, – sako įmonės pardavimų ir verslo partnerysčių vadovas.
Pašnekovas pažymi, kad ypač svarbu gebėti prisitaikyti prie konkrečios situacijos ir tiek verslo, tiek darbuotojų poreikių.
„Nesakome, kad vienas įdarbinimo modelis yra geriausias visiems. Verslo poreikiai skiriasi, todėl ir sprendimai turi būti pritaikyti individualiai. Mūsų paslaugos labiausiai tinka toms įmonėms, kurios į darbuotoją žiūri ne tik kaip į darbo jėgą, bet kaip į svarbią verslo rezultato dalį.“
Kai darbo pasiūlymas susiduria su realybe
Ne kiekvienas darbo santykis nutrūksta todėl, kad darbuotojui trūksta kompetencijų ar jis netinka pareigoms.
Ekspertas teigia, kad dažnai problema paprastesnė – realios darbo sąlygos pasirodo kitokios, nei žmogus tikėjosi prieš pasirašydamas sutartį.
„ICM Group skaidrumą apibrėžia labai konkrečiai – tai aiškios darbo sąlygos, suprantama atlygio sistema, tiksli komunikacija ir reali pagalba darbuotojui tiek prieš įsidarbinant, tiek jau pradėjus darbą.“
Kaip pasakoja M. Jozėnas, kandidatai iš anksto supažindinami su darbo funkcijomis, grafiku, atlygio principais, galimais priedais bei kitais praktiniais aspektais.
„Skaidrumas mums nėra tik gražus terminas – tai konkretūs dalykai, kuriuos žmogus gali pasitikrinti savo darbo pradžioje.“
Pažadėtas ir realus atlyginimas ne visada tas pats
Dauguma darbuotojų sprendimą keisti darbą priima vertindami būsimas pajamas. Tačiau būtent atlygio tema neretai tampa ir didžiausių nusivylimų priežastimi.
Skelbimuose dažnai akcentuojamos maksimalios uždarbio galimybės, tačiau ne visada aišku, kokiomis sąlygomis jos pasiekiamos ir kokio atlygio žmogus gali tikėtis pirmąją darbo dieną.
„Dar pirmųjų pokalbių metu siekiame aiškiai pristatyti ne tik galimą maksimalų atlygį, bet ir realų pajamų vaizdą. Kandidatui paaiškiname, nuo ko priklauso darbo užmokestis, kokia yra bazinė atlygio dalis, kokie galimi priedai, kokios sąlygos turi būti įvykdytos, kad pajamos didėtų“, – teigia M. Jozėnas.
Svarbu kalbėti ne tik apie teorines galimybes uždirbti daugiau, bet ir apie tai, kokio atlygio žmogus gali tikėtis pradėdamas darbą.
„Mūsų praktikoje svarbu kalbėti ne tik apie galimybes uždirbti, bet ir apie realų startą: kiek žmogus gali tikėtis uždirbti pradžioje, kaip pajamos gali keistis įgijus patirties, nuo kokių rezultatų ar darbo specifikos tai priklauso.“
Todėl, anot pašnekovo, atlygio tema neturėtų prasidėti ir baigtis vien skaičiumi darbo skelbime. Ne mažiau svarbu suprasti, kaip tas skaičius susidaro, kokia jo dalis yra garantuota ir kokiomis sąlygomis galima tikėtis didesnių pajamų.
Aiškumas dėl socialinių garantijų – stiprus pranašumas
Atlyginimas dažnai tampa pagrindiniu kriterijumi renkantis darbą, tačiau ne mažiau svarbu suprasti, kokios socialinės garantijos priklausys darbuotojui, kokiomis sąlygomis jis bus įdarbinamas ir kokias teises turės pradėjęs dirbti. Būtent šiose srityse neapibrėžtumas dažnai sukelia daugiausia klausimų.
„Dar prieš įsidarbinant žmogui paaiškiname, kokiu pagrindu jis bus įdarbinamas, kokios socialinės garantijos jam priklausys, kokios yra darbo sutarties sąlygos, atsiskaitymo tvarka ir kiti svarbūs aspektai“, – sako M. Jozėnas.
Jis įsitikinęs: darbuotojo informavimas neturėtų baigtis pasirašius darbo sutartį.
„Palaikome ryšį ir po darbo pradžios – periodiškai komunikuojame su darbuotojais, reaguojame į jų klausimus, o prireikus tarpininkaujame sprendžiant situacijas tarp darbuotojo ir kliento.“
Aiškiai aptartos sąlygos ir galimybė gauti atsakymus į kylančius klausimus padeda darbuotojams geriau suprasti ne tik savo pareigas, bet ir jiems priklausančias garantijas.
Kiek skaidrumo reikia darbuotojui?
Kalbant apie atvirumą darbo rinkoje, dažnai susiduria du interesai. Viena vertus, darbuotojai nori kuo daugiau informacijos prieš priimdami sprendimą. Kita vertus, kiekviena įmonė turi ir vidinių procesų ar komercinių susitarimų, kurie nėra viešinami.
„Mūsų požiūriu, aiškumas tarp verslo kliento ir kandidato yra būtina pasitikėjimo sąlyga. Todėl kandidatui turi būti aiškiai pateikta visa informacija, kuri tiesiogiai susijusi su jo darbo sąlygomis, atlygiu, atsakomybe ir realiais lūkesčiais“, – teigia pašnekovas.
Anot jo, svarbiausia riba gana aiški – darbuotojas turi gauti visą informaciją, kuri reikalinga priimant informuotą sprendimą dėl darbo pasiūlymo.
„Kandidatui svarbiausia žinoti tai, kas lemia jo sprendimą: kokį darbą jis dirbs, kokiomis sąlygomis, kokį atlygį gaus, kaip jis gali keistis ir kokios garantijos jam priklauso.“
M. Jozėnas pabrėžia, kad ICM Group modelis kurtas orientuojantis į ilgalaikį rezultatą.
„Mūsų tikslas nėra tiesiog užpildyti darbo vietą. Mums svarbu ilgalaikis pasitikėjimas. Todėl finansinį atvirumą suprantame kaip aiškų, sąžiningą ir atsakingą informacijos pateikimą kandidatui, kartu išlaikant verslo kliento konfidencialumą ten, kur tai pagrįsta.“
Toks balansas leidžia kurti tvarią partnerystę – darbuotojas jaučiasi saugiau, o verslas gauna žmogų, kuris nuo pat pradžių supranta darbo sąlygas, atsakomybę ir realius lūkesčius.