Skubus įspėjimas pirkėjams – aptiko užkrėstą marinuotą vištieną: ragina grąžinti

Kaip birželio 3 d. paskelbė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), marinuotose vištienos blauzdelėse naudojamame prieskonių marinate nustatyta bakterija Salmonella Infantis.
Pranešama, kad partija pažymėta numeriu L26133, produkto galiojimo data – 2026 m. gegužės 23 d. Apie nustatytą neatitiktį pranešta 2026 m. birželio 3 d.
Kaip naujienų portalą Lrytas informavo „Rimi Lietuva“ Komunikacijos vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė, produktas buvo iškart išimtas iš prekybos.
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„Pirkėjų, įsigijusių marinuotą viščiukų, augintų be antibiotikų, šlaunelių mėsą su laukinio česnako marinatu prašome šio produkto nevartoti ir grąžinti į bet kurią „Rimi“ parduotuvę iki 2026 m. birželio 7 d.
Pinigai už produktą bus grąžinami ir neturint pirkimo čekio“, – nurodė tinklo atstovė.
Kaip apsisaugoti nuo salmoneliozės
VMVT primena, kad dažniausiai salmonelioze užsikrečiama valgant žalią arba ne visiškai išvirtą ar keptą mėsą, paukštieną, kiaušinius ir kiaušinių produktus, taip pat valgant daržoves ar vaisius, kurie buvo plauti užterštu vandeniu.
„Siekiant apsaugoti save bei savo artimuosius nuo šios ligos, svarbu laikytis paprasčiausių taisyklių:
kruopšti higiena: tinkamai plaukite rankas ruošiant paukštienos patiekalus, taip pat po kiaušinių tvarkymo;
panaudojus įrankius šviežiai paukštienai ruošti juos tinkamai nuplaukite (peilius, pjaustymo lenteles ir kt.) ir tik tada naudokite kitiems produktams ruošti;
prieš valgant arba ruošiant vaisius ir daržoves, kruopščiai nuplaukite juos švariu vandeniu, kad pašalintumėte galimas bakterijas.
Visada nusiplaukite rankas prieš gamindami maistą ir kiekvieną kartą po žalios mėsos dorojimo, pasinaudojus tualetu, po sąlyčio su gyvūnu. Priminkite vaikui nusiplauti prieš valgį rankas, ypač jei jis žaidė su namų augintiniu.
Svarbu maistą pakankamai termiškai apdoroti: virti, kepti ar kitaip termiškai apdoroti mėsą, paukštieną, kiaušinius ir žuvį. Nevartoti žalios ar nepakankamai termiškai apdorotos mėsos, paukštienos, žalių kiaušinių, nepasterizuoto ar nevirinto pieno.
Rinkitės patikimus pardavėjus.
Saugus produktų laikymas: šaldytuve atskirti jau paruoštus vartoti produktus ir šviežią paukštieną, kad nesusidarytų kryžminė tarša. Kiaušinius rekomenduojama laikyti šaldytuve, kur temperatūra yra žema, kad būtų sumažinta bakterijų dauginimosi galimybė“, – paaiškina VMVT.
salmoneliozėRimiužkrėsta vištiena
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