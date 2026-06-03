Tūkstančiai gyventojų trečiadienį netikėtai liko be elektros 

Pasak Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) atstovės Rasos Juodkienės, elektros tiekimo sutrikimas užfiksuotas 11 val. 18 min.
„Trumpalaikis sutrikimas buvo užfiksuotas perdavimo tinkle, kurį valdo „Litgrid“ – atsijungė 110 kV elektros linija „Panevėžys–Velžys“. Perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ patvirtino, kad tiekimas buvo operatyviai įjungtas, tačiau dalyje tinklo laikinai trūko vienos fazės“, – naujienų portalui JP aiškino ESO atstovė.
Anot jos, jau po kelių minučių pradėti gauti pirmieji gyventojų pranešimai apie dingusią elektrą.
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„Gavę papildomą informaciją iš „Litgrid“, 11 val. 59 min. ESO pradėjo klientų permaitinimą skirstomajame tinkle, kad būtų užtikrintas kokybiškas elektros energijos tiekimas“, – sakė R. Juodkienė.
ESO duomenimis, elektros tiekimas buvo sutrikęs 19,8 tūkst. klientų Panevėžio mieste, Vašuokėnų ir Viešintų apylinkėse.
„Elektros energijos tiekimas visiems klientams buvo atstatytas 12 val. 47 min.“, – teigė ESO atstovė.
Pasak jos, bendrovė operatyviai reagavo į situaciją ir atliko reikalingus tinklo perjungimus, kad elektros tiekimas būtų atkurtas kuo greičiau.
„Tokius techninius sprendimus galime taikyti dėl tinkle įdiegtų skaitmenizavimo sprendimų, kurie didina tinklo lankstumą ir valdymo galimybes“, – sakė R. Juodkienė.
Nors elektros tiekimas buvo atkurtas per kiek daugiau nei valandą, daliai gyventojų tuo metu neveikė interneto ryšys, buitiniai prietaisai ir kitos nuo elektros priklausančios paslaugos. Socialiniuose tinkluose panevėžiečiai dalijosi informacija apie sutrikimus ir teiravosi, kada elektros tiekimas bus atnaujintas.