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Užsimojo kovoti su tekstilės atliekomis – skiria milijonus jų perdirbimui

2026 m. birželio 3 d. 08:07
Tekstilės perdirbimo pajėgumams plėsti Lietuvoje skirta 6,2 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo lėšų, pranešė Aplinkos ministerija.
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Pasak jos, Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbė papildomą kvietimą atliekų tvarkytojams teikti paraiškas šiai paramai gauti. Jas teikti galima iki rugpjūčio 17 dienos. Vienam pareiškėjui planuojama skirti iki 4 mln. eurų paramą.
„Planuojame, kad šios investicijos padės spręsti didėjančio tekstilės atliekų kiekio bei nepakankamo jų tvarkymo problemą šalyje. Siekiame skatinti investicijas, kurios padėtų Lietuvoje sukurti daugiau galimybių tekstilės atliekas paversti naujomis žaliavomis ir produktais, taip prisidedant prie žiedinės ekonomikos tikslų“, – pranešime cituojama aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė.
Ministerijos teigimu, šiuo metu tekstilės perdirbimo pajėgumai yra riboti – tik kelios įmonės perdirba tekstilės atliekas į žemesnės vertės gaminius, tokius kaip šluostės ar neaustinės medžiagos.
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Lietuvoje 2024 metais atskirai surinkta apie 13 tūkst. tonų tekstilės atliekų. Tai sudarė apie penktadalį visų komunalinių tekstilės atliekų, o 67 proc. šio kiekio buvo paruošta pakartotiniam naudojimui.
ES kasmet susidaro apie 12,6 mln. tonų tekstilės atliekų, iš jų drabužiai ir avalynė sudaro net 5,2 mln. tonų.
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