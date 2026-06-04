Dviems elektroninių pinigų įstaigoms Lietuvos bankas skyrė 90 tūkst. ir 19 tūkst. eurų baudas

LB atliko tikslinį planinį „Nuvei“ patikrinimą, kurio metu vertino, kaip ši elektroninių pinigų įstaiga laikėsi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei klientų lėšų apsaugos reikalavimų, kurio metu nustatyta pažeidimų.
Jie buvo susiję su interesų konfliktų valdymu, sustiprinto klientų tapatybės nustatymu, kliento dalykinių santykių bei operacijų (sandorių) stebėsena bei klientų lėšų apsaugai skirtų vidaus kontrolės procedūrų vykdymu.
Bendrovė kreipėsi į centrinį banką dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą. Teigiama, jog „Nuvei“ informavo, kad jau yra pašalinusi visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir įsipareigojo iki 2026 m. rugsėjo 7 d. pateikti trūkumų šalinimo plane nurodytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities taisomųjų veiksmų audito išvadą, todėl LB nusprendė susitarti.
Susiję straipsniai
Už pažeidimus įstaigai skirta 90 tūkst. eurų poveikio priemonė, o už vidaus kontrolės procedūrų klientų lėšų apsaugos srityje pažeidimą – viešas paskelbimas.
„TeslaPay“ įstaiga savo ruožtu, kaip nustatė LB, neužtikrino tinkamos stebėsenos: vidaus procedūros turėjo trūkumų, nebuvo pritaikytos tinkamai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir ne visais atvejais buvo tinkamai taikomos praktikoje.
Teigiama, jog bendrovė pasiūlė sudaryti administracinį susitarimą, informavusi, kad savo iniciatyva parengė trūkumų šalinimo planą ir jau yra įgyvendinusi didžiąją dalį jame numatytų priemonių. Kitas, iki šiol neįgyvendintas trūkumų šalinimo plane numatytas priemones, „TeslaPay“ įsipareigojo įgyvendinti iki 2026 m. spalio 1 d., o iki gruodžio 1 d. – pateikti audito išvadą.
Įvertinęs gautą informaciją, LB nusprendė sudaryti administracinį susitarimą, o už pažeidimą skyrė įstaigai 19 tūkst. eurų poveikio priemonę.