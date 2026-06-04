Geriausios dešimtmečio kainos tęsiasi: šią savaitę „Lidl“ – sviestas, riešutų mišinys ir ledai už itin žemą kainą

Prieš 10 metų veiklą Lietuvoje pradėjęs prekybos tinklas „Lidl“ nuo pirmųjų dienų orientavosi į tai, kad kokybiški produktai būtų prieinami už žemą kainą. Minėdamas savo veiklos dešimtmetį šalyje, tinklas dėkoja pirkėjams už parodytą pasitikėjimą ir kviečia jubiliejinę sukaktį švęsti drauge.
Šventinio mėnesio metu klientų laukia įvairūs specialūs pasiūlymai ir iniciatyvos, tarp kurių – kassavaitinės akcijos populiarioms atrinktoms prekėms už išskirtines kainas.
Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, pirkėjams aktyvavus kuponą „Lidl Plus“ programėlėje, atrinktiems produktams bus pritaikyta geriausia dešimtmečio kaina. Su šiuo pasiūlymu šokoladinė spurga kainuos vos 0,19 euro, 200 g „Alesto Selection“ riešutų mišinys – 1,99 euro.
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Taip pat už išskirtinę kainą bus galima įsigyti 180 g „Pilos“ sviesto (82 proc. riebumo), kuris kainuos tik 0,55 euro, o „Gelatelli“ karamelės skonio ledai su karamelės įdaru – vos 0,29 euro. Akcijos prekių kiekis ribotas.
„Minėdami dešimt metų Lietuvoje, savo pirkėjams parengėme ypatingų pasiūlymų – daugelį pamėgtų prekių bus galima įsigyti už geriausią kainą per pastarąjį dešimtmetį. Siekiame, kad gera kokybė už žemą kainą būtų lengvai pasiekiama kasdien, todėl ir toliau sieksime savo klientams pasiūlyti dar daugiau naudos. Ši sukaktis mums yra puiki proga padėkoti pirkėjams už pasitikėjimą ir lojalumą, kuriuo džiaugiamės jau dešimt metų“, – sako „Lidl Lietuva“ rinkodaros departamento vadovė Neringa Podkopajeva.
Kasdienes žemas kainas „Lidl“ tinkle leidžia užtikrinti glaudus bendradarbiavimas su tiekėjais bei efektyvus procesų valdymas.
Be to, didžiąją dalį viso tinklo asortimento sudaro privačių prekių ženklų produktai, kurie padeda užtikrinti žemas kainas savo prekių grupėje.
Šventinę nuotaiką „Lidl“ gimtadienio mėnesį taip pat kuria įvairios iniciatyvos. Jubiliejinės kampanijos metu klientų laukia daugybė staigmenų, o programėlės „Lidl Plus“ naudotojai gali išbandyti sėkmę žaidimuose ir laimėti puikių prizų.
Vienas pagrindinių prizų – net 10 pirkėjų galės laimėti metinį apsipirkimą po 4000 eurų.
„Lidl Plus“ naudotojų taip pat laukia jau pamėgtas „Laimės ratas“. Šio žaidimo dalyviai galės kasdien laimėti įvairius nuolaidų kuponus arba iki 50 eurų nuo savo pirkinių sumos (pagal laimėjusio apsipirkimo sumą, neskaičiuojant išlaidų alkoholiniams gėrimams, tabako gaminiams, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams, dovanų kortelėms, vienkartiniams pirkinių maišeliams, tarai).
Specialūs jubiliejiniai žaidimai vyksta nuo gegužės 4 iki birželio 7 dienos imtinai.
Žemų kainų ir kitų „Lidl“ gimtadienio pasiūlymų ieškokite visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.