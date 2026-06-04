Kriptovaliutų entuziastai – lyg ant adatų: signalai iš rinkos itin nerimastingi

Rinkos dalyvių nuotaikas ypač paveikė bendrovės „Strategy“ sprendimas pirmą kartą nuo 2022 metų parduoti dalį turimų bitkoinų. Nors buvo realizuoti vos 32 bitkoinai, investuotojai tai įvertino kaip reikšmingą signalą. Iki šiol įmonė buvo žinoma dėl itin agresyvios ilgalaikio kaupimo strategijos.
Tuo metu investicijų bendrovės „Compass Point“ analitikas Edas Engelis atkreipė dėmesį, kad per pastarąsias 30 dienų net 26 proc. parduotų bitkoinų priklausė investuotojams, kurie šią kriptovaliutą buvo įsigiję už daugiau nei 90 tūkst. JAV dolerių. Pasak jo, ši investuotojų grupė ilgą laiką išlaikė pozicijas net ir rinkai smunkant, tačiau dabar vis dažniau nusprendžia parduoti turimus bitkoinus.
Anot E. Engelio, toks elgesys gali būti ženklas, kad vadinamoji meškų rinka (anglų. k. bear market – laikotarpis, kai turto kainos ilgą laiką krenta, o investuotojų nuotaikos išlieka pesimistinės) artėja prie vėlyvosios stadijos.
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Kitaip tariant, nors trumpuoju laikotarpiu svyravimai gali išlikti dideli, dalis rinkos ekspertų mato požymių, jog stipriausia išpardavimo banga gali artėti prie pabaigos.
Pastarųjų savaičių kritimą sustiprino ir platesnis neigiamas fonas kriptovaliutų rinkoje. Investuotojai fiksuoja pelnus, mažėja įplaukos į su bitkoinu susijusius fondus, o dalis kapitalo persikelia į sparčiai augančias dirbtinio intelekto technologijų bendroves.
Parengta pagal „Yahoo Finance“.
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Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui.
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