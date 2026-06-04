Kuboje bus sustabdyti mokėjimai „Visa“ ir „Mastercard“ kortelėmis

Centrinis bankas pranešė, kad nuo birželio 6 d. šis bankas, kurio pavadinimas nebuvo atskleistas, nutrauks bendradarbiavimą su „Fincimex“ – kortelių operacijas tvarkančia Kubos įmone.
Apie tai paskelbta JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai įvedus naujas sankcijas su Kubos karinėmis struktūromis siejamam konglomeratui „GAESA“, kuriam priklauso ir „Fincimex“. Pagal šias priemones užsienio bankams ir įmonėms, kurios ir toliau palaikys verslo ryšius su šia grupe, nuo penktadienio gali būti taikomos JAV sankcijos.
Apie planus pasitraukti iš bendrai su šiuo konglomeratu valdomų objektų jau paskelbė keturi viešbučių operatoriai iš Ispanijos, Kanados ir Indonezijos.
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Kubos centrinis bankas dėl šio sprendimo apkaltino Vašingtono politiką salos atžvilgiu, teigdamas, kad minėtasis užsienio bankas informavo įmonę „Fincimex“, jog, įsigaliojus sankcijoms, nebegalės teisėtai vykdyti sutartyse numatytų savo įsipareigojimų.
Nuo šiol Kuboje užsienio valiuta galima atsiskaityti tik grynaisiais pinigais, vietinėmis išankstinio apmokėjimo kortelėmis ir mokėjimo kortelėmis, kurias išdavė Rusijos bendrovė „Mir“ bei Kinijos sistema „UnionPay“.
KubaDonaldas Trumpas (Donald Trump)sankcijos
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