Nelaimė Vokietijoje: prieš skrydį sugedo keleivinis lėktuvas, pranešama apie sužeistuosius

Incidento metu lėktuvas stovėjo prie terminalo vartų. Dėl įvykusio gedimo transporto priemonės priekis nusileido ant žemės.
Aiškėja, kad keleiviai į lėktuvą tuo metu dar nebuvo įlipę, tačiau jo viduje buvo įgulos nariai ir antžeminis personalas.
„Keletas darbuotojų buvo sužeisti ir šiuo metu jiems teikiama medicininė pagalba“, – nurodė „Lufthansa“.
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„Reuters“ fotografas matė daugybę greitosios pagalbos automobilių, stovinčių aplink lėktuvą.
Incidentas įvyko 13.45 val. Lietuvos laiku. Kaip skelbiama, lėktuvas turėjo išskristi į Los Andželą.
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