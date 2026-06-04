Nuo dešrų formuotojos iki pamainos vadovės: istorija, paneigianti mitus apie darbą gamykloje

Laidos vedėja Rosita Paulauskaitė apsilankė gamybos padaliniuose, bendravo su darbuotojais ir vadovais bei ieškojo atsakymo į klausimą, ar šiuolaikinėje gamyboje darbuotojams iš tiesų atsiveria karjeros galimybės.
„Biovela Group“ žmogiškųjų išteklių vadovė Ieva Gedraitienė neslepia, kad darbuotojų poreikis rinkoje išlieka didelis, tačiau įmonė vis dažniau renkasi žmones ne pagal turimą patirtį, o pagal motyvaciją.
„Pasiimame darbuotoją ne su tinkama kompetencija, o su dideliu noru dirbti. Mes jį apmokome, įvedame, padedame. Jeigu žmogus nori karjeros, galimybės tikrai yra“, – laidoje teigė I. Gedraitienė.
Verslas tarp karo ir augimo: kaip regionai gali laimėti neapibrėžtume?
Pasak jos, šiandien darbuotojų pritraukimas neapsiriboja vien atlyginimu. Įmonės investuoja į darbuotojų mokymus, mentorystę, apgyvendinimą, maitinimą ir emocinę gerovę.
„Šiandien jau nebeužtenka žmogų tiesiog pastatyti prie darbo vietos ir pasakyti – dirbk. Darbuotoją reikia lydėti, padėti jam augti ir jaustis organizacijos dalimi“, – sakė pašnekovė.
Karjeros galimybes savo pavyzdžiu patvirtina ir „Biovela Group“ pamainos vadovė Ieva Smalakienė. Ji įmonėje pradėjo dirbti kaip dešrų formuotoja, vėliau tapo grupės vadove, o šiandien vadovauja visai pamainai.
„Savo darbą šioje įmonėje pradėjau nuo darbuotojos pozicijos. Po šešerių metų gavau pasiūlymą tapti grupės vadove, o vėliau – pamainos vadove. Mano istorija yra visiškai priešinga mitui, kad didelėje įmonėje karjeros galimybės yra menkos“, – pasakojo I. Smalakienė.
Susiję straipsniai
Tuo tarpu „Biovela Group“ LEAN vadovas Rokas Kazakevičius pabrėžė, kad šiuolaikinė gamyba seniai nebėra vien monotoniškas darbas prie linijos. Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų saugumui, darbo sąlygoms ir nuolatiniam procesų tobulinimui.
Laidoje kalbintas įmonės darbuotojas taip pat patvirtino, kad karjeros galimybės priklauso nuo žmogaus iniciatyvos.
„Jeigu pats nori ir stengiesi, viskas priklauso nuo tavęs. Kylant pareigoms kyla ir atlyginimas“, – sakė darbuotojas.
Antrojoje laidos dalyje buvo nagrinėjamas dar vienas aktualus mitas – ar dirbtinis intelektas ateityje atims žmonių darbo vietas transporto ir logistikos sektoriuje.
Vilnius TECH Logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas prof. dr. Darius Bazaras pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali būti itin naudingas pagalbininkas, tačiau juo aklai pasitikėti nereikėtų.
„Jis yra labai geras įrankis ir pagalbininkas, tačiau pirmiausia reikia ugdyti save. Jeigu dirbtinį intelektą iškeli virš savęs, tada jis ugdys tave“, – teigė profesorius.
Pasak mokslininko, net pažangiausios sistemos vis dar daro klaidų, todėl kritinis mąstymas ir žmogaus kompetencijos išlieka svarbiausiais veiksniais.
Panašios pozicijos laikosi ir Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius Povilas Drižas. Jo teigimu, technologijos gali padėti dirbti efektyviau, tačiau visiškai pakeisti žmogaus kol kas nepajėgios.
„Dirbtinis intelektas padarys mus greitesnius ir efektyvesnius, tačiau žmogaus vis tiek reikės. Kažkas turės priimti sprendimus, kontroliuoti procesus ir kritiškai vertinti informaciją“, – sakė P. Drižas.
Laidos kūrėjų išvada aiški – tiek gamybos sektoriuje, tiek technologijų pasaulyje svarbiausias išlieka žmogus. Karjeros galimybės nepriklauso vien nuo darbo vietos dydžio, o dirbtinis intelektas bent jau artimiausioje ateityje nėra konkurentas darbuotojams, o veikiau jų pagalbininkas.
Laida „Noriu dirbti“ ir toliau griauna visuomenėje įsišaknijusius mitus apie profesijas, darbo rinką ir karjeros galimybes Lietuvoje. Ją žiūrėkite lrytas.lt portale ir „YouTube“.
Biovela GroupgamybaĮmonė
Rodyti daugiau žymių