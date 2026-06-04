Per milijoną augusi apyvarta, skolos ir atsitraukimai: kokiomis nuotaikomis gyvena „Michelin“ įvertinti Lietuvos restoranai

Prieš šį įvykį tarptautinės kredito rizikos valdymo bendrovės „Creditreform Lietuva“ analitikai atliko trisdešimt trijų įmonių, valdančių trisdešimt penkis „Michelin“ įvertintus Lietuvos restoranus, finansinio stovio analizę.
„Svarbu pabrėžti, kad analizė atlikta įmonių, o ne atskirų restoranų lygmeniu, – sako bendrovės direktorius Saulius Žilinskas, – nes kai kurios įmonės valdo net po kelis „Michelin“ įvertintus restoranus.
Be to, ne viena iš jų šalia „Michelin“ restorano užsiima ir kitomis veiklomis: valdo viešbutį, kitas maitinimo įstaigas, užsiima didmenine prekyba, švietimu ir pan. Todėl bendras įmonės rezultatas gali rodyti ne restorano, o kitų padalinių pasiekimus ar problemas.“
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Apyvarta ir veiklos rezultatas
Iš 33 analizuojamų įmonių 2025 m. finansinius duomenis yra pateikusios 15. Iš jų 13 įmonių apyvartą augino, o 2 įmonių apyvarta mažėjo.
Didžiausią 2025 m. apyvartą tarp finansus pateikusių įmonių pasiekė „Grand Hotel Vilnius“ – restoraną „Telegrafas“ valdanti įmonė. Jos apyvarta siekė 6,96 mln. eurų. Mažiausią apyvartą tarp 2025 m. finansus pateikusių įmonių pasiekė „Kūrybinė virtuvė“, valdanti „Uoksą“ – 184 tūkst. eurų.
Procentiškai labiausiai apyvartą augino „Farmers Circle“, valdanti „Red Brick“ – nuo 401 tūkst. iki 855 tūkst. eurų, arba 113,3 proc. Didžiausias absoliutus apyvartos augimas fiksuotas „Baltic Food Republic“ („Nineteen18“ ir „14Horses“) – apyvarta padidėjo 1,18 mln. eurų, arba 29,7 proc.
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Labiausiai apyvarta mažėjo jau minėtoje bendrovėje „Kūrybinė virtuvė“ („Uoksas“) – nuo 313 tūkst. iki 184 tūkst. eurų, arba 41,2 proc.
Finansinis rezultatas pagerėjo 10 iš 15 2025 m. ataskaitas pateikusių įmonių, o pablogėjo 5 įmonėse. Dvi įmonės nuostolį pakeitė pelnu: „Augustino namai“ („Augustin“) – nuo 79 tūkst. eurų nuostolio iki 129 tūkst. eurų pelno, ir „Amandus LT“ („Amandus“) – nuo 30 tūkst. eurų nuostolio iki 7 tūkst. eurų pelno.
Viena įmonė pelną pakeitė nuostoliu – „Andrimnis“, valdanti „El Gato Negro“. Jos rezultatas iš 26 tūkst. eurų pelno virto 68 tūkst. eurų nuostoliu. „Baltic Food Republic“ – nuostolį išaugino nuo 59 tūkst. eurų iki 443 tūkst. eurų.
Tarp įmonių, kurios buvo pelningos ir 2024 m., ir 2025 m., procentiškai labiausiai pelną didino „Momo Vilnius“, valdanti „Momo Grill“ – nuo 31 tūkst. iki 185 tūkst. eurų, arba 494,6 proc. Labiausiai pelnas mažėjo „Stikliai investicijose“ („Stikliai“) – nuo 21 tūkst. iki 5 tūkst. eurų, arba 75,0 proc.
Aštuoniolika įmonių, valdančių „Michelin“ įvertintus restoranus, pernai metų finansinės atskaitomybės dar nėra pateikusios, tad jų aktuali finansinė padėtis metų pradžiai nėra aiški. Kažkiek apie jų dabartinę „sveikatą“ gali pasakyti skolų „Sodrai“ ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) situacija.
Skolos
Skolų „Sodrai“ analizė rodo, kad nuo 2026 m. sausio vidurio iki gegužės pabaigos bendra „Michelin“ restoranų valdytojų skola padidėjo nuo 13,3 tūkst. iki 14,4 tūkst. eurų. Didžiausią skolą „Sodrai“ laikotarpio pabaigoje turėjo „Grand Hotel Vilnius“ – 6,9 tūkst. eurų. Metų pradžioje įsiskolinimo nebuvo. O štai bendrovė „Monte Pacis“ sausio viduryje turėjusi 10,9 tūkst. eurų skolą, pavasario pabaigoje „Sodrai“ jau nieko neskolinga.
Beje, 27 iš 33 analizuojamų įmonių skolų „Sodrai“ gegužės pabaigos taipogi neturėjo.
Bendra skolų VMI suma siekė 156,1 tūkst. eurų. Labiausiai įsiskolinusi buvo „Kakava company“ („Justa Pasta“) – 33,2 tūkst. eurų. Išvis skolų VMI neturėjo „Gaspar’s“ ir „DIA“ restoranus valdančios įmonės. Dar 8 įmonių skolos neviršijo 10 eurų.
Buvo restoranų, įklimpusių ir į kitokias bėdas. Štai bendrovė „Lisvaja“, valdanti „Alba bistro“, į „Michelin“ atrinktų restoranų kategoriją patekusią 2025-aisiais, šių metų pradžioje patyrė turto areštų ir šiai dienai turto, kuriam galioja suvaržymai, suma siekia 60 tūkst. eurų. Šios įmonės sąskaitoje ir teismo procesas, užfiksuotas šių metų kovo mėnesį.
Personalas
Darbuotojų skaičius 33 įmonėse nuo 2025 m. pradžios iki 2026 m. gegužės 30 d. ūgtelėjo nuo 1 115 iki 1 232, arba 10,5 proc.
Daugiausia darbuotojų laikotarpio pabaigoje turėjo Šv. Ignaco Lojolos kolegija, valdanti „Arrivee“ – 144 darbuotojus. Tikėtina, kad augimas įvyko ne restorane, nes įstaiga valdo ir privačią mokymo įstaigą.
Mažiausiai – įmonė „Kūrybinė virtuvė“ („Uoksas“) – 2 darbuotojus. Beje, dar 2025 m. pradžioje joje darbavosi 7 asmenys.
Labiausiai personalas augo „Apvalaus stalo klubą“ valdančioje „Kisteloje“ – 33 darbuotojais, o labiausiai traukėsi „Baltic Food Republic“ – 14 darbuotojų.
Šiuos pokyčius reikia vertinti atsargiai, nes įmonių personalas gali kisti ir dėl kitų įmonės vykdomų veiklų, o ne dėl konkretaus „Michelin“ restorano. Nuo 2025 m. pradžios personalas augo 17-oje, mažėjo 12-oje, liko toks pats – 4-iose įmonėse.
Apie pasitraukusius
Jau turime ir įmonių, kurios paliko „Michelin“ sąrašus, arba, nepaisant suteikto įvertinimo, užsidarė. „Gastronomika“ uždaryta kone iškarto po to, kai pateko į pirmąjį Lietuvos „Michelin“ gidą, „Dine“ – 2026 m. paskelbė baigianti veiklą dėl finansinių sunkumų, „Pas mus“ užvėrė duris, nors buvo išlaikęs „Michelin“ žvaigždę, o jo šefė persikėlė į kitą „žvaigždėtą“ restoraną „Nineteen“. Palangoje įsikūrusi „Vila Komoda“ iš „Michelin“ rekomenduojamų restoranų sąrašo iškrito 2025 m.
Kaip rodo pateikta informacija, „Michelin“ kaip ir bet kokio kito autoritetingo vertintojo pripažinimas Lietuvos restoranams suteikia tarptautinį matomumą, tačiau, deja, neužtikrina automatinio verslo stabilumo.
Tikėtina, netgi sukuria papildomą spaudimą išlaidoms, nes reikia ir toliau pateisinti suteiktą vardą, aukštą kokybę ir klientų lūkesčius.
Žinoma, „Michelin“ įvertinimas leidžia kilstelėti kainas, tačiau balanso tarp išlaidų ir pajamų dažnas restoranas – ypač tas, už kurio nestovi stiprus investuotojas ar sėkmingai vystomi kiti verslai – taip ir nesugeba rasti. Kaip rodo bendri „Michelin“ restoranus valdančių įmonių Lietuvoje rezultatai, apyvarta auga, bendras nuostolis mažėja, bet dalis sektoriaus vis dar susiduria su skolomis, darbuotojų kaitos iššūkiais ir nevienodu finansiniu tvarumu.
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