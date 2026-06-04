Prekyboje – nauji salmonelės atvejai: po patikrinimo atšaukia šiuos produktus

Kaip skelbia tarnyba, ištyrus greitai paruošiamų makaronų „REEVA“ mėginius viename jų buvo aptikta Salmonella bakterijos. Bakterijos aptiktos aštrios vištienos skonio „REEVA“ greitai paruošiamuose makaronuose – jais prekiavo prekybos tinklas „Iki“ ir „Daisena“.
Produkto gamintojas: LLC „Euro Food Service“, Ukraina.
Atšaukiamo produkto tinkamumo vartoti terminas: 30–04–2027, partijos numeris: L0126.
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Bakterijos taip pat aptiktos „Nemateko“ viščiukų šlaunelių mėsoje be kaulų ir odos. Šia produkcija prekiauta „Rimi“ parduotuvėse.
Partijos numeris: 6450670103.
VMVT primena, kad Salmonella yra pavojinga bakterija, kuri gali sukelti rimtus virškinimo sutrikimus, todėl svarbu žinoti, kad ji žūva tik tada, kai maistas yra tinkamai ir pakankamai ilgai termiškai apdorojamas, t. y. kaitinamas aukštoje temperatūroje, užtikrinant, kad visas produktas būtų vienodai iškepęs ar išviręs.
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