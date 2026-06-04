Birželio pradžioje daugelis įmonių vadovų ir akcininkų buvo nustebę, kad portalo rekvizitai.lt siltyje „Juridinio asmens istorija“ prie naujausių įrašų atsirado ir toks: „Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius“.
Nors visi dievagojosi, kad nieko panašaus nebuvo padaryta. Apie tai pirmasis pranešė dzukijosveidas.lt.
Kaip pastebėjo dzukijosveidas.lt žurnalistas Mantas Kilkus, toks įrašas buvo net ir ties UAB „Verslo žinios“ – ši bendrovė ir valdo portalą rekvizitai.lt.
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Pajuokavo apie nacionalizavimą
Vienos iš sostinės įmonių partneris buvo itin nustebęs, susidūręs su tokiu įrašu. „Gerai, ataskaitą RC mes pateikėme būtent gegužės 29 dieną, kaip ir skelbiama prie šito įrašo. Bet akcijų skaičius tikrai nesikeitė. Ir ne tik pernai – jis toks pat nuo bendrovės įkūrimo“, – stebėjosi verslininkas.
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Kitos įmonių grupės vienas vadovų buvo nustebintas tokios žinios ir nusprendė pasikonsultuoti su pavaldiniais, kas čia vyksta. Tie sugrįžo su dar didesne naujiena: paaiškėjo, kad niekam nežinant pasikeitė visų grupei priklausančių įmonių akcijų skaičius. Ir būtent tą pačią dieną – gegužės 29-ąją.
„Nieko nesuprantu, kas čia darosi. Gal išlindo koks nors slaptas sąrašas, kurias įmones valdžia ketina nacionalizuoti. Tik per anksti paskelbė, nesulaukę nurodymo?“, – juokavo verslininkas.
Tiesa, patikrinęs kai kurių savo partnerių duomenis jis aptiko, kad tokie įrašai buvo ne tiek visomis įmonėmis.
Lrytas lt irgi atsitiktiniu būdu įvedė kelis įmonių pavadinimus. Tokie įrašai buvo ties puse jų.
Duria į Registrų centro pusę
Lrytas išsiuntė klausimus su prašymu paaiškinti situaciją tiek portalui rekvizitai.lt, tiek pačiam RC.
Ir netrukus pastebėtas įdomus dalykas: šie įrašai, puikavęsi kelias dienas, pradėjo nykti.
„Tai yra Registrų centro klaida, duomenys gaunami iš minėtos bendrovės. Į RC kreipėmės prieš keletą dienų, pastebėję neatitikimus. Šiandien kaip tik gavome atsakymą, kad Registrų centras šiuo metu sprendžia, kaip šią klaidą ištaisyti.
Savo ruožtu dalį įrašų jau pašalinome ten, kur buvo akivaizdu, kad jie atsirado dėl klaidos. Informacija apie akcijų skaičiaus pasikeitimą buvo automatiškai įkelta toms bendrovėms, kurios tuo metu Registrų centrui teikė finansines ataskaitas“, – teigiama rekvizitai.lt atsakyme.
Galima suprasti, kodėl tokiu atveju atsirado gegužės 29 d., nes tai buvo paskutinė diena laiku pateikti finansines ataskaitas.
Savo klaidos neslepia
RC atstovas Mindaugas Samkus pripažino, jog dėl suplanuotų programinių pakeitimų metu įsivėlusios klaidos Registrų centro viešai skelbiamuose elektroniniuose leidiniuose prie finansines ataskaitas už praėjusius metus pateikusių juridinių asmenų klaidingai buvo nurodyta ir informacija apie pasikeitusį akcijų skaičių.
Informaciniai leidiniai – tai RC leidžiami elektroniniai leidiniai, kuriuose skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai ir registro tvarkytojo pranešimai.
„Patikiname, kad jokie šių juridinių asmenų įstatinio kapitalo pasikeitimai nebuvo registruoti, informacija apie įstatinį kapitalą Juridinių asmenų registre bei Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje nebuvo keičiama. Tai tiesiog per klaidą informaciniame leidinyje atsiradęs netikslumas.
Preliminariais duomenimis, šis klaidingas pranešimas informaciniuose leidiniuose nurodomas nuo gegužės 22 dienos ir jis aktualus tik uždarosioms akcinėms bendrovėms ir akcinėms bendrovėms, kurios per šį laikotarpį Registrų centrui pateikė savo finansinę ataskaitą ar teikė kitus duomenų pasikeitimus, pavyzdžiui, vadovo, valdymo organų, buveinės ar kt. Mūsų skaičiavimais, tokių bendrovių yra apie 35 tūkst.
Pastebėjus šią problemą Registrų centras nedelsiant ėmėsi veiksmų – pirmiausiai buvo atlikti pakeitimai, kad ši klaidinga informacija nebebūtų atvaizduojama būsimuosiuose informaciniuose leidiniuose. Artimiausiu metu ketinama įdiegti programinius pakeitimus, kuriais bus pakoreguoti anksčiau suformuoti informaciniai leidiniai, kad juose nebeliktų klaidinančios informacijos“, – teigiama RC atsakyme.
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