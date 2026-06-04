Vėl atidaryta viena populiariausių „Iki“ parduotuvių Vilniuje: kas pasikeitė

„IKI – Stotis“ yra viena populiariausių mūsų tinklo parduotuvių Vilniuje, todėl žinojome, kad jos atnaujinimo pirkėjai laukia. Vėl atvėrus jos duris, gyventojus pasitinka naujas, patogesnis kategorijų išdėstymas, dar didesnė kokybiškų prekių įvairovė, daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę“, – sako Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.
Atnaujintoje beveik 1,2 tūkst. kv. m ploto parduotuvėje pirkėjų lauks platus – iki 14 tūkst. prekių – asortimentas, todėl čia bus patogu apsipirkti visai savaitei vieno apsilankymo metu.
Parduotuvėje bus galima rinktis iš vitrinose siūlomos šviežios mėsos bei rūkytos žuvies, konditerijos ir kulinarijos gaminių. Pirkėjų patogumui veiks šviežių sulčių spaustuvė bei kavos aparatas. Taip pat klientai galės atsiimti prekes, užsakytas „Iki“ parduotuvėje per „LastMile“ platformą, naudojantis „Click&Collect“ paslauga.
Susiję straipsniai
Greitesniam apsipirkimui atnaujintoje parduotuvėje įrengta 10 „IKI Bitutė“ savitarnos kasų, o apsipirkti taip pat galima 3 reguliariose kasose. „IKI – Stotis“ pirkėjų lauks kasdien nuo 7 iki 22 val.
Į atnaujinimą „Iki“ investavo beveik 1,5 mln. eurų.
prekybos tinklas IkiparduotuvėVilnius
Rodyti daugiau žymių