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Vilniuje – dar vienu restoranu mažiau: nusprendė užverti duris

2026 m. birželio 4 d. 10:21
Lrytas.lt
​Vilniuje veikiantis restoranas „Sotūs šeškai“ atsisveikina su lankytojais – kaip pranešama socialiniame tinkle „Facebook“, įstaiga užveria duris.
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„Mieli mūsų svečiai,
Tenka užverti duris.
Iš visos širdies dėkojame jums už šiuos pusę metų kartu, už kiekvieną apsilankymą, šypseną ir gerą žodį. Jūs buvote didžiausias mūsų įkvėpimas.
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Mūsų šeima labai džiaugiasi šia patirtimi – ji mums buvo be galo svarbi ir prasminga.
Judame į priekį ir tikime, jog sukursime kažką dar geresnio“, – trečiadienį į lankytojus kreipėsi restorano Šeškinėje savininkai.
Kaip matyti portale Rekvizitai.lt, restoraną valdanti įmonė „Sotūs šeškai“ įkurta beveik prieš penkerius metus. Pagrindinė įmonės veikla – kavinės, klubai, barai, restoranai.
Pernai įmonės pajamos siekė 81,9 tūkst. Eur, tuo metu nuostolis – 26,2 tūkst. Eur. Įmonės skola „Sodrai“ sudaro 160,96 Eur.
restoranasVilniusmaitinimo įstaiga

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