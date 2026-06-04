Vilniuje – dar vienu restoranu mažiau: nusprendė užverti duris

„Mieli mūsų svečiai,
Tenka užverti duris.
Iš visos širdies dėkojame jums už šiuos pusę metų kartu, už kiekvieną apsilankymą, šypseną ir gerą žodį. Jūs buvote didžiausias mūsų įkvėpimas.
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Mūsų šeima labai džiaugiasi šia patirtimi – ji mums buvo be galo svarbi ir prasminga.
Judame į priekį ir tikime, jog sukursime kažką dar geresnio“, – trečiadienį į lankytojus kreipėsi restorano Šeškinėje savininkai.
Kaip matyti portale Rekvizitai.lt, restoraną valdanti įmonė „Sotūs šeškai“ įkurta beveik prieš penkerius metus. Pagrindinė įmonės veikla – kavinės, klubai, barai, restoranai.
Pernai įmonės pajamos siekė 81,9 tūkst. Eur, tuo metu nuostolis – 26,2 tūkst. Eur. Įmonės skola „Sodrai“ sudaro 160,96 Eur.